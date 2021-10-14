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Климат и контроль: РФ хочет стать углеродно-нейтральной к 2060-му

14 октября 2021, 01:40  •  79 • Политика
Россия не использует энергетику в качестве оружия. Об этом Владимир Путин заявил во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». По его словам, подобные домыслы — «политически мотивированная болтовня». Кроме того, президент отметил, что Москва не ставит перед собой цели отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины. Тем не менее изношенность украинской ГТС может привести к тому, что поставки по этому пути прекратятся. Глава государства также заверил участников, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по экологической повестке. В частности, РФ планирует стать углеродно-нейтральной страной к 2060 году.

Больная голова

В Москве 13 октября уже в четвертый раз стартовал один из крупнейших форумов, посвященный топливно-энергетическому комплексу и международному сотрудничеству в этой сфере. В пленарном заседании, которое прошло в первый день «Российской энергетической недели», помимо Владимира Путина приняли участие представители крупных корпораций, включая, например, Exxon Mobil Corporation, BP, TotalEnergies, а также Daimler AG и Mercedes-Benz AG.
Тем не менее на главной сцене вместе с президентом находилась только модератор пленарного заседания — телеведущая CNBC Хедли Гэмбл. Руководители компаний присоединились к беседе по видеосвязи. В начале мероприятия также состоялось видеообращение президента Анголы Жоау Лоуренсу, африканская страна председательствует в ОПЕК в этом году.
Обсуждение энергетической повестки играет особую роль на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По итогам прошлого года глобальное потребление первичной энергии снизилось на 4,7%. Это стало самым серьезным шоком для отрасли за последние 70 лет, констатировал Владимир Путин.
Фото: REUTERS/Sergei Ilnitsky
Из-за падения спроса изменились и цены на голубое топливо. Если три года назад стоимость природного газа составляла $282 за 1 тыс. куб. м, то в 2020-м — $113, напомнил глава РФ. В нефтяном секторе и вовсе сложилась уникальная ситуация, когда весной прошлого года цена на черное золото впервые в истории приняла отрицательное значение.
Но если рынок нефти удалось стабилизировать благодаря соглашению на уровне ОПЕК+, то ситуация вокруг газа, прежде всего в Европе, остается нестабильной. 6 октября в 11:28 мск стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла $1969,2 за 1 тыс. куб. м. После этого стоимость газа стала падать, и уже 12 октября биржевая цена в Европе опустилась ниже отметки $970, правда 13-го числа снова поднялась до $1130 за 1 тыс. куб. м.
Владимир Путин опроверг какие-либо обвинения в том, что Россия причастна к кризису на рынке газа. Наоборот, скачок цен связан в первую очередь с действиями самих европейцев. В начале 2021 года во многих государствах региона холодная зима привела к серьезному снижению запасов газа в подземных хранилищах. Летом из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии, на которую всё чаще полагаются в ЕС. По словам Владимира Путина, в этом году в Европе не стали восполнять запасы голубого топлива и понадеялись на спотовые поставки. В условиях ажиотажного спроса своими действиями они подстегнули цены.
— Повторю: рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят, как пытаются делать некоторые наши партнеры, — заявил российский лидер. — Всё последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе.
Впрочем, не все в регионе склонны винить в высоких ценах на газ Россию. Так, глава TotalEnergy Патрик Пуянне на пленарном заседании заявил, что основная причина такого роста вовсе не в уменьшении поставок из России, а как раз из остальных стран, то есть из альтернативных источников.

Политическая болтовня

По словам Владимира Путина, Россия не использует энергетику в качестве оружия. Подобные заявления он назвал «политически мотивированной болтовней». Президент напомнил, что даже в самые сложные периоды холодной войны Москва на постоянной основе исполняла свои контрактные обязательства.
Пока политика ЕС заключается в том, чтобы искать поставщиков, альтернативных «Газпрому», пояснил «Известиям» директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Но в результате роста цен на газ у альтернативных поставщиков выяснилось, что «Газпром» продает топливо по минимальным для потребителей расценкам. Обвинения России в использовании энергетики как оружия носят беспочвенный характер. Скорее, наоборот, отказ от потребления российского газа имел политический характер со стороны ЕС, что и вылилось в рост цен.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделяÌ
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Россия продолжит обеспечивать гарантированные бесперебойные поставки газа. Она готова и увеличивать экспорт в Европу сверх контрактных обязательств. Президент заметил, что за девять месяцев этого года страна уже нарастила поставки европейским партнерам на 15%. А по итогам 2021-го Россия может выйти на рекордные объемы. По словам Артема Тузова, это может произойти за счет заключения новых долгосрочных контрактов, поставки по которым можно начать уже в этом году.
Поставки газа западноевропейским заказчикам осуществляет не только «Газпром», но и «Новатэк». Это очень хороший результат, особенно после провала в прошлом году. Считается, что от восстановления экспорта нефти и газа торговый баланс России получит дополнительные $50 млрд, это еще одна серьезная предпосылка для дальнейшего укрепления рубля. С начала года уверенно растет капитализация российских компаний ТЭК, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

«Сапоги всмятку»

Дискуссия не могла обойтись без обсуждения поставок газа через территорию Украины, которая опасается потерять транзит, в частности после завершения строительства «Северного потока – 2». Владимир Путин, однако, отметил, что все решения по созданию новых маршрутов принимались исключительно на основе экономических соображений, и Россия не строила трубопроводы ради обхода Украины.
Послушайте, это тоже очередная чушь, «сапоги всмятку», как у нас говорят, — сказал Владимир Путин.
По его словам, в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%. Россия готова не только сохранить контракт на транзит газа через соседнюю страну после 2024 года, но и увеличить поставки. Однако в Москве должны понимать объемы закупок.
Если Европа уходит от углеводородного сырья, в том числе и от газа в перспективе, как же мы сегодня можем брать на себя обязательства по увеличению транзита через Украину, если у нас Европа покупать не будет, — сказал президент.
Между тем он обратил внимание на высокую степень изношенности газотранспортной системы Украины (80–85%) — в какой-то момент она может просто лопнуть, и тогда Европа вовсе останется без этого канала поставок. Поэтому сейчас нужно ее, прежде всего, привести в нормативное состояние, уверен глава РФ.
Остро стоит вопрос, кто будет финансировать ее реконструкцию. Сама Украина это сделать не может из-за отсутствия необходимых средств. России реконструировать украинскую ГТС не дают из-за политических причин. Остается ЕС, — считает Артем Тузов.
При этом перед ЕС стоит цель в снижении потребления российского газа в пользу альтернативных поставщиков, добавил эксперт. Он считает, что «украинская ГТС, можно сказать, обречена на техногенную аварию в будущем».
Отношения ЕС и Украины в этой сфере уже превратились в бал политического лицемерия, уверен Андрей Лобода. По его мнению, Киев ждут трагические последствия и временный сбой поставок.
«Турецкий поток», СП-1 и СП-2 не оставят Европу без российского газа. С введением в строй СП-2 Украина превратится в обычную региональную транзитную страну, ее ГТС уже и сегодня малопривлекательна для инвесторов, — рассказал эксперт.
Между тем Владимир Путин сообщил о сохраняющихся административных барьерах для нового газопровода, которые пока препятствуют его запуску. Хотя использование этой магистрали сможет значительно уменьшить напряженность на газовом рынке и снизить цены на топливо в Европе.

Нейтральные планы

Во время дискуссии затрагивалась и экологическая повестка, которая непосредственно связана с энергетической тематикой. По словам президента, Россия в полной мере осознает остроту вызовов в этой сфере. Среднегодовая температура в стране повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза, в Арктике скорость потепления еще выше.
За ближайшие десятилетия мы рассчитываем обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов даже ниже, чем в Евросоюзе, — подчеркнул Владимир Путин.
Кроме того, Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики. Достичь этого Москва хочет не позднее 2060 года.
— Это широчайший для современной России горизонт планирования. Пожалуй, таких длительных энергетических планов у Кремля еще не было, — сказала «Известиям» старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Вполне возможно выйти и на углеродную нейтральность, если это будет выгодно государству. По-хорошему, объем выбросов можно сокращать и быстрее, но на это потребуются финансы. Всё будет зависеть от конкретных инвестиций, потому что снижение выбросов означает как минимум модернизацию оборудования.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме «Российская энергетическая неделя»
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
По мнению президента, вопросы сохранения климата должны решаться в тесной увязке с планами развития отраслей экономики, прежде всего энергетического сектора. Он отметил, что, по прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80‒85% до 60‒65%. При этом роль нефти и угля снизится, а роль природного газа как наиболее экологически чистого переходного вида топлива вырастет.
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Это касается и развития производства сжиженного природного газа. К 2035 году РФ планирует увеличить производство СПГ до 140 млн т в год. Москва к этому времени хочет занять 20% мирового рынка СПГ за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики. Кроме того, в горизонте до 2035 года Россия намерена нарастить долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии с нынешнего 1% до 7%.

Сильно преувеличено

На пленарном заседании Владимир Путин ответил и на вопросы, которые касаются не только энергетики. Так у него поинтересовались о якобы неготовности России к «полноценной» демократии. Президент подчеркнул, что не помнит, когда говорил об этом, к тому же демократия понимается по-разному, в Европе и США, например, разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль.
Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены <…> Все, не беспокойтесь о нас — подумайте лучше о себе, о том, что у вас там происходит, — сказал он.
Российская оппозиция работает и жестко критикует власти страны, добавил президент. «Более того, "Газпром" продает газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации», — добавил он. Также глава государства напомнил, что Алексей Навальный находится в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей в России. Возник вопрос и о том, не будет признан иностранным агентом главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший недавно Нобелевскую премию мира.
Если он не нарушит российский закон, и он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений, — сказал Владимир Путин.
Также на форуме, помимо пленарной дискуссии, прошли и другие заметные события. Например, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО «Русатом Оверсиз» (предприятие госкорпорации «Росатом») Антон Москвин в ходе дискуссии «Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом» заявил, что «Росатом» к 2030 году подготовит коммерчески эффективное предложение по производству водорода путем конверсии метана на атомной энерготехнологической станции.
А правительство РФ и «Газпром» объявили об объединении усилий по ускоренному развитию технологий на основе природного газа в области водородной энергетики и создания пилотных проектов. Соглашение о намерениях в целях развития водородной энергетики в России и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа подписали вице-премьер Александр Новак и зампредправления ПАО «Газпром» Олег Аксютин. Теперь госкорпорация должна подготовить дорожную карту и представить ее на утверждение в кабмин.
Кроме того, на «Российской энергетической неделе» стало известно, что возможность предоставления «Роснефти» доступа к экспорту газа через СП-2 пока еще прорабатывается в камбине. Об этом в кулуарах форума заявил Александр Новак.
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