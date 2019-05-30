Клиенты Негосударственных пенсионных фондов смогут выходить на пенсию по старым правилам - Госдума

Об этом в беседе с "Известиями" рассказал глава комитета по финансовому рынку российского парламента Анатолия Аксаков. Если документ будет принят Госдумой, то уже в текущем году граждане России, у которых заключен договор с НПО, начнут получать пенсионные выплаты в соответствии со старой пенсионной планкой, то есть, женщины с 55 лет, а мужчины – с 60-ти.

В Центробанке России в целом законопроект поддерживают. Дело в том, что таким образом все клиенты добровольной системы накопления средств на пенсию будут уравнены в правах.

В то же время, как заявили некоторые участники рынка, гражданам стоит предоставить возможность самим определять возраст, с которого они хотели бы получать собственные накопления.

Напомним, 26 мая вступил в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Как сообщается, теперь пенсии будут подняты выше прожиточного минимума.

Теперь размер доплат к пенсии будет установлен до индексации. Отмечается, что сначала будет устанавливаться социальная доплата, которую приравняют к размеру прожиточного минимума. После чего - уже саму пенсию. Благодаря такому подходу доход пенсионеров после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.