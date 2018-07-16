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Кличко заявил о намерении переизбираться на пост мэра Киева

16 июля 2018, 19:39  •  53 • Украина
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы украинской столицы на предстоящих выборах.
 
РИА Новости
 

Об этом он сообщил изданию «Новое время».

По его словам, он многое сделал за четыре года, однако есть ещё вещи, которые он хочет доделать.

«Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца», — отметил Кличко.

Он также выразил уверенность в том, что Киев через десять лет будет европейской столицей в плане качества дорог и медицинского обслуживания.

В марте Кличко заявил, что задумывается об участии в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.

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