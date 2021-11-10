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Кличко заявил о главной цели Путина

10 ноября 2021, 07:05  •  540 • Политика
Мэр Киева Виталий Кличко назвал главную цель президента России Владимира Путина.
По словам киевского градоначальника, всё, что бы ни делал Владимир Путин, связано с интересами его страны. Глава России всегда действует исключительно в интересах своей страны, однако, по словам Кличко, эти действия затрагивают интересы Украины.
"Он, как лидер своей страны делает всё в интересах России", - сказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отметив, что "эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной".
По его словам, Владимир Путин "делает всё в интересах увеличения Российской Империи", что "противоречит интересам Украины".

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