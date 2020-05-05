Кличко заранее "похоронил" сотни тысяч заражённых украинцев

Киевский мэр Виталий Кличко заранее "похоронил" от двух до трёх процентов населения страны из-за коронавируса. По его словам, к таким выводам он пришёл, исходя из оценок международного сообщества.

Кличко отметил, что, общаясь "с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют", на Украине число заражённых составит порядка 35 млн человек.

При этом, утверждает Кличко, смертность от заболевания даже при оказании медпомощи составит сотни тысяч украинцев.

"80% от населения Украины - это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это - 3%. Я посчитал, 3% - это 1,2 миллиона людей могут умереть", - заявил Кличко в ходе заседания кабмина Незалежной.

При этом, предупредил киевский мэр, кл ючевой задачей для страны является то, чтобы не было инфекционного взрыва.