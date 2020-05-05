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Кличко заранее "похоронил" сотни тысяч заражённых украинцев

05 мая 2020, 21:10  •  37 • В мире
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что от коронавируса на Украине могут умереть 1,2 млн человек. По его словам, смертность из-за вспышки коронавируса составит от 2 до 3% населения страны при медицинской помощи.
Киевский мэр Виталий Кличко заранее "похоронил" от двух до трёх процентов населения страны из-за коронавируса. По его словам, к таким выводам он пришёл, исходя из оценок международного сообщества.
Кличко отметил, что, общаясь "с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют", на Украине число заражённых составит порядка 35 млн человек.
При этом, утверждает Кличко, смертность от заболевания даже при оказании медпомощи составит сотни тысяч украинцев.
"80% от населения Украины - это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это - 3%. Я посчитал, 3% - это 1,2 миллиона людей могут умереть", - заявил Кличко в ходе заседания кабмина Незалежной.
При этом, предупредил киевский мэр, ключевой задачей для страны является то, чтобы не было инфекционного взрыва.
"Чтобы не допустить того, что произошло в Италии или Нью-Йорке, когда количество заболевших превышает количество медиков, которые могут оказывать помощь. Будет много волн этого заболевания. Нашей задачей является замедление болезни и её уменьшение нагрузки на различные заведения", - сказал Кличко.

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