Кличко высмеял украинский МИД из-за визита Меркель в Киев

Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Местная охрана не пустила мэра на встречу с канцлером

Украинское государство, которое на каждом углу кричит о своей приверженности европейским ценностям, и относит себя к цивилизованному обществу, снова оскандалилось на весь мир. На этот раз странные события развернулись вокруг действующего главы Киева Виталий Кличко и немецкого канцлера Ангелы Меркель.



Главное лицо Германии продолжает путешествовать по миру с прощальными визитами – вскоре она отставит пост канцлера. Сегодня, 22 августа, Меркель прилетела в украинскую столицу.

Разумеется, здесь ее должны встречать высокие представители принимающей стороны. Никто не станет спорить, что в перечень таких лиц должен входить местный градоначальник. Однако федеральные власти решили по-другому и не позволили Виталию Кличко лично поприветствовать гостью из Германии.

Стоит отметить, что киевского мэра весьма опечалило такое развитие событий. В своем телеграм-канале Кличко поделился подробностями инцидента. Оказалось, на встречу Меркель его не пустили местные охранники. Стражи порядка объявили, что Виталия нет списках, а значит пройти в аэропорт он не сможет.

"Но такое в моей практике мэра – впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно возбудить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!", – написал он.

По всей видимости, такое решение было принято украинскими властями не просто так. В последнее время активная самодеятельность Кличко на посту мэра серьезно раздражает федеральную администрацию.

Напомним, перед поездкой на Украину Меркель посетила Россию. Недавно в Германии оценили поведение нашего президента Владимира Путина на встрече с немецким канцлером.