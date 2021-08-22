Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
Главная / Политика

Кличко высмеял украинский МИД из-за визита Меркель в Киев

22 августа 2021, 14:45  •  67 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местная охрана не пустила мэра на встречу с канцлером
Украинское государство, которое на каждом углу кричит о своей приверженности европейским ценностям, и относит себя к цивилизованному обществу, снова оскандалилось на весь мир. На этот раз странные события развернулись вокруг действующего главы Киева Виталий Кличко и немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Главное лицо Германии продолжает путешествовать по миру с прощальными визитами – вскоре она отставит пост канцлера. Сегодня, 22 августа, Меркель прилетела в украинскую столицу.
Разумеется, здесь ее должны встречать высокие представители принимающей стороны. Никто не станет спорить, что в перечень таких лиц должен входить местный градоначальник. Однако федеральные власти решили по-другому и не позволили Виталию Кличко лично поприветствовать гостью из Германии.
Стоит отметить, что киевского мэра весьма опечалило такое развитие событий. В своем телеграм-канале Кличко поделился подробностями инцидента. Оказалось, на встречу Меркель его не пустили местные охранники. Стражи порядка объявили, что Виталия нет списках, а значит пройти в аэропорт он не сможет.
"Но такое в моей практике мэра – впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно возбудить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!", – написал он.
По всей видимости, такое решение было принято украинскими властями не просто так. В последнее время активная самодеятельность Кличко на посту мэра серьезно раздражает федеральную администрацию.
Напомним, перед поездкой на Украину Меркель посетила Россию. Недавно в Германии оценили поведение нашего президента Владимира Путина на встрече с немецким канцлером.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





67
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
22 августа 2021, 04:40
Политолог: Украинские политики заблуждаются, веря в европейский "рог изобилия"
22 августа 2021, 10:10
В Раде возмутились "всего лишь песенкой" от США в честь Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь ...
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-...
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию -...
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
15 августа 2021, 18:30
Кива обвинил в убийстве мэра Кривого Рога Владимира Зеленского
21 августа 2021, 07:35
Русские корабли обошлись без помощи Испании
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.