Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил бед...
Главная / В мире

Кличко возмутило поведение Зеленского: "Я не хожу кого-то ожидать"

21 мая 2021, 18:55  •  33 • В мире
Киевский градоначальник Виталий Кличко не нашел взаимопонимания с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кличко, после заявлений украинского лидера он вынужден объясниться, почему настаивает на встрече с главой государства.
Виталий Кличко объяснил, почему тщетно добивается встречи с Владимиром Зеленским. Мэр Киева в ответе на расспросы журналистов указал, что не раз обращался с просьбой об аудиенции у главы государства.
"А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления", - пояснил он. Однако за полгода времени у украинского лидера не нашлось.
Однако сам Зеленский считает такую активность назойливостью, что покоробило Кличко.
"За последние несколько часов получил массу вопросов относительно того, хожу ли я обивать пороги высоких кабинетов. Отвечаю. Я - человек воспитанный, - заявил мэр Киева и добавил: - Я не хожу кого-то ожидать".
Он указал, что ему есть чем заняться, кроме того как обивать пороги высоких кабинетов.
Ранее украинского президента от лица Виталия Кличко разыграли пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), напоминают "Дни.ру".
Лже-Кличко заявил Владимиру Зеленскому, что устал терпеть хамство к себе и намерен оставить пост. В ответ на это президент Украины удивился, а после предложил созвониться в другое время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 10:50
"Не выбрасывайте!": Украинцы начали скупать советские мясорубки
20 мая 2021, 20:55
Военные США вознегодовали от предательства: "Постыдно, ставлю на русских"
21 мая 2021, 02:25
Parlamentní listy: Чехию использовали для обострения отношений
21 мая 2021, 11:35
Ротмистр Пилецкий, или Легенда без правды
20 мая 2021, 14:30
В Польше объяснили сигнал Boeing о захвате самолёта
21 мая 2021, 00:30
«Мнение Украины никому не интересно»: удастся ли Киеву добиться от США сохранения санкций против «Северного потока — 2»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
19 мая 2021, 10:05
Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
16 мая 2021, 05:05
Украинские нацисты выйдут поддержать Израиль
19 мая 2021, 10:05
Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
15 мая 2021, 09:50
Доллар бьёт тридцатилетний рекорд. Эксперт предупредил о новых потрясениях
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.