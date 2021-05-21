Кличко возмутило поведение Зеленского: "Я не хожу кого-то ожидать"

Киевский градоначальник Виталий Кличко не нашел взаимопонимания с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кличко, после заявлений украинского лидера он вынужден объясниться, почему настаивает на встрече с главой государства.

Виталий Кличко объяснил, почему тщетно добивается встречи с Владимиром Зеленским. Мэр Киева в ответе на расспросы журналистов указал, что не раз обращался с просьбой об аудиенции у главы государства.

"А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления", - пояснил он. Однако за полгода времени у украинского лидера не нашлось.

Однако сам Зеленский считает такую активность назойливостью, что покоробило Кличко.

"За последние несколько часов получил массу вопросов относительно того, хожу ли я обивать пороги высоких кабинетов. Отвечаю. Я - человек воспитанный, - заявил мэр Киева и добавил: - Я не хожу кого-то ожидать".

Он указал, что ему есть чем заняться, кроме того как обивать пороги высоких кабинетов.

Ранее украинского президента от лица Виталия Кличко разыграли пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), напоминают "Дни.ру".

Лже-Кличко заявил Владимиру Зеленскому, что устал терпеть хамство к себе и намерен оставить пост. В ответ на это президент Украины удивился, а после предложил созвониться в другое время.