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Кличко возмутило поведение Зеленского: "Я не хожу кого-то ожидать"
21 мая 2021, 18:55 • 33 • В мире
Киевский градоначальник Виталий Кличко не нашел взаимопонимания с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кличко, после заявлений украинского лидера он вынужден объясниться, почему настаивает на встрече с главой государства.
Виталий Кличко объяснил, почему тщетно добивается встречи с Владимиром Зеленским. Мэр Киева в ответе на расспросы журналистов указал, что не раз обращался с просьбой об аудиенции у главы государства.
"А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления", - пояснил он. Однако за полгода времени у украинского лидера не нашлось.
Однако сам Зеленский считает такую активность назойливостью, что покоробило Кличко.
"За последние несколько часов получил массу вопросов относительно того, хожу ли я обивать пороги высоких кабинетов. Отвечаю. Я - человек воспитанный, - заявил мэр Киева и добавил: - Я не хожу кого-то ожидать".
Он указал, что ему есть чем заняться, кроме того как обивать пороги высоких кабинетов.
Ранее украинского президента от лица Виталия Кличко разыграли пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), напоминают "Дни.ру".
Лже-Кличко заявил Владимиру Зеленскому, что устал терпеть хамство к себе и намерен оставить пост. В ответ на это президент Украины удивился, а после предложил созвониться в другое время.
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