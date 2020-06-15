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Кличко в прямом эфире произнес неприличное слово

15 июня 2020, 22:00  •  48 • Политика
Виталий Кличко. Фото: Alexey Ivanov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-боксер перепутал буквы во время очередного обращения к горожанам
Мэр Киева Виталий Кличко оконфузился в прямом эфире, запутавшись в украинской лексике. Это произошло в ходе обращения градоначальника к жителям столицы Незалежной.
Пан Кличко пытался произнести на мове слово "пiсля" (после), однако у него получилось существительное, обозначающее мужское достоинство времен детства. Кроме того, мэр не сразу справился с еще одним словом – "сейнсацiйному" (сенсационному).

Отметим стойкость и выдержку сурдопереводчицы, которая с улыбкой отработала изысканную речь экс-тяжеловеса.

Добавим, пан Кличко давно известен своими проблемами с составлением слов и предложений в прямых эфирах, причем как на мове, так и на русском и английском языках. Буквально в марте этого года он также "сломал" сурдопереводчицу, причем ту же самую, что и сегодня работала в эфире, запутавшись в числительных.

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