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Кличко сравнил полномочия мэра Киева и английской королевы
02 августа 2019, 09:09 • 50 • Украина
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на «централизацию управления» на Украине, отметив, что мэр города становится «английской королевой», не имея влияния на процессы в городе.
РИА Новости
«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой» — просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — сказал он в интервью «РБК-Украина».
По словам Кличко, люди избирают мэра, «который является главой и законодательной, и исполнительной власти».
«Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шёл на выборы, — это абсурд. Такого нет ни в одном цивилизованном городе мира, ни в одной европейской стране. Это нонсенс», — добавил мэр Киева.
24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН подчеркнул, что Зеленский обладает необходимыми полномочиями, чтобы снять Кличко с должности.
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