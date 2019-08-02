Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дорогой динозавров. Вымрем или приспособимся?
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет...
Пока Билл Гейтс беднел: российские миллиардеры улучшили позиции в топ-500 богате...
Запад о разгоне митинга в Москве: вам - нельзя, а нам можно! (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Кличко сравнил полномочия мэра Киева и английской королевы

02 августа 2019, 09:09  •  50 • Украина
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на «централизацию управления» на Украине, отметив, что мэр города становится «английской королевой», не имея влияния на процессы в городе.
 
РИА Новости
 

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой» — просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — сказал он в интервью «РБК-Украина».

По словам Кличко, люди избирают мэра, «который является главой и законодательной, и исполнительной власти».

«Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шёл на выборы, — это абсурд. Такого нет ни в одном цивилизованном городе мира, ни в одной  европейской стране. Это нонсенс», — добавил мэр Киева.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН подчеркнул, что Зеленский обладает необходимыми полномочиями, чтобы снять Кличко с должности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
01 августа 2019, 16:54
«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета
01 августа 2019, 20:09
Медведчук оценил шансы команды Зеленского достичь мира на Украине
01 августа 2019, 13:39
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
01 августа 2019, 23:24
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
01 августа 2019, 13:54
Президент Молдовы пригласил министра обороны России посетить страну
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2019, 02:54
"В Канаде леса горят добрее и честнее": Военкор показал, как активист сравн...
02 августа 2019, 02:54
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Поро...
02 августа 2019, 02:54
"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "Дождь&q...
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2019, 11:39
"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос
26 июля 2019, 21:24
"Как наказать Россию за MH17": Российский дипломат ответил украинскому послу неудобными вопросами
31 июля 2019, 11:54
"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
27 июля 2019, 23:24
Начали взрывать своих же: В ВСУ стали избавляться от неуправляемых националистов, сообщили ополченцы
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
26 июля 2019, 17:54
«Нафтогаз» отреагировал на сообщения о «коротком контракте» с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.