Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«Если кто-то имеет желание, много слухов сейчас... много фамилий сейчас, если есть такое желание управлять городом Киевом, нет вопросов. Давайте: идём на выборы», — сказал он.

Ранее в кабмине Украины заявили, что президент страны Владимир Зеленский попросил уволить Кличко.

Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не политизировать этот вопрос.