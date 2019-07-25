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Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева
25 июля 2019, 19:09 • 14 • Украина
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
©Christian Thiele/dpa globallookpress.com
«Если кто-то имеет желание, много слухов сейчас... много фамилий сейчас, если есть такое желание управлять городом Киевом, нет вопросов. Давайте: идём на выборы», — сказал он.
Ранее в кабмине Украины заявили, что президент страны Владимир Зеленский попросил уволить Кличко.
Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не политизировать этот вопрос.
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