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Кличко солировал на заседании Киевсовета - видео

08 декабря 2021, 21:10  •  177 • Политика
Виталий Кличко. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Украинцы простили градоначальнику фальшивые ноты, оценив знание текста
Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия сессии городского совета акапельно исполнил гимн Украины. Это случилось после того, как произошел технический сбой и в зале не зазвучала запись главной песни страны.
После недолгой паузы бывший боксер-тяжеловес встал, положил правую руку на сердце и произнес депутатам: "Не будем ждать – все вместе".
Градоначальник с серьезным лицом начал петь, а весь зал встал и подхватил.

В комментариях под соответствующим видео "24 канала" на их странице в ютуб украинцы высоко оценили поступок мэра, заметив, что депутаты как-то слабо его поддержали, ну и традиционно припомнили его знаменитые перлы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Не только лишь все могут исполнить гимн Украины, мало кто это не может", "Ждём, когда Кличко включит боксёра и даст кому-то леща", "ну молоток. Для боксера неплохо поет. Для певца неплохо боксирует", "Молодець: боксер, революціонер, мер, співак ...", "Фальшивит, но за знание слов – однозначно респект. Хоть кто-то из правительства их знает", "Что-то в зале как-то тихонько поют... Не все слова знают?".
Последний раз пан Кличко громко отметился вокальными данными 30 сентября. Тогда экс-спортсмен посетил в ночном клубе концерт группы "Карта мира", взобрался на сцену и пропел хит "Однажды я стану мэром". 

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