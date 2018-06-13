Кличко собирается судиться с «Нафтогазом»

Мэр Киева Виталий Кличко намерен обратиться в суд, чтобы разобраться с задолженностью «Киевэнерго» перед «Нафтогазом».

Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

«Моя чёткая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы обратиться в суд. Но у нас ключевое требование: включите газ людям», — сказал мэр.

По мнению Кличко, «Нафтогаз» шантажирует киевлян и отказывается включать газ, пока компании не будут возвращены долги «Киевэнерго».

Как отметил политик, Киев не может брать на себя долговые обязательства частной компании из-за того, что значительную их часть составляют пеня и штрафы, которые не имеют отношения к потреблению киевлянами тепловой энергии.

«Более того, часть долга оспаривается в суде. И город не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за отказа «Нафтогаза» подписывать соглашение на поставку газа в украинской столицы 3 тыс. домов остаются без горячего водоснабжения.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обвинил мэра Киева в трусости.

О ситуации с отоплением в Киеве и других городах Украины — в материале RT.