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Кличко "Ударом" с Саакашвили решил пробиться в Раду
05 июня 2019, 07:09 • 78 • В мире
"Удар" киевского мэра собирается участвовать в парламентских выборах. В связи с этим Виталий Кличко сделал выгодное предложение экс-губернатору Одесской области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, предложив ему возглавить свою партию.
Об этом мэр украинской столицы сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook во вторник, 4 июня.
"Я остаюсь лидером партии "Удар", а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии. "Удар" идет на досрочные парламентские выборы", - заявил Кличко, предложив партнерам присоединяться к партии.
Напомним, в связи с тем, что новый президент Украины издал указ о роспуске Верховной рады, 21 июля должны состояться внеочередные выборы в украинский парламент. Проходить они будут по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, а остальные 225 парламентариев избираются в мажоритарных округах. При этом к выборам допускаются только партии, а проходной барьер составит 5%.
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