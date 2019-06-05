Кличко "Ударом" с Саакашвили решил пробиться в Раду

Об этом мэр украинской столицы сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook во вторник, 4 июня.

"Я остаюсь лидером партии "Удар", а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии. "Удар" идет на досрочные парламентские выборы", - заявил Кличко, предложив партнерам присоединяться к партии.

Напомним, в связи с тем, что новый президент Украины издал указ о роспуске Верховной рады, 21 июля должны состояться внеочередные выборы в украинский парламент. Проходить они будут по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, а остальные 225 парламентариев избираются в мажоритарных округах. При этом к выборам допускаются только партии, а проходной барьер составит 5%.