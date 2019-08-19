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Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
19 августа 2019, 00:54 • 32 • Украина
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского Пятого канала рассказал, что ему нравится фраза «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день».
РИА Новости
«Мне так нравится эта фраза: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». У всех улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю всё возможное, чтобы туда заглянуть», — заявил Кличко, отвечая на вопрос телезрителя «Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?».
В июле Кличко в эфире одной из программ продолжительное время не мог вспомнить название Института судебных экспертиз.
В феврале он оговорился в эфире телеканала NewsOne, «повысив» показатели смертности в украинских больницах.
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