Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского Пятого канала рассказал, что ему нравится фраза «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день».

«Мне так нравится эта фраза: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». У всех улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю всё возможное, чтобы туда заглянуть», — заявил Кличко, отвечая на вопрос телезрителя «Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?».

В июле Кличко в эфире одной из программ продолжительное время не мог вспомнить название Института судебных экспертиз.

В феврале он оговорился в эфире телеканала NewsOne, «повысив» показатели смертности в украинских больницах.