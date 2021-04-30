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Кличко приравнял «атошников» и активистов «евромайдана» к ветеранам ВОВ

30 апреля 2021, 18:40  •  17 • Украина

В Киеве ко Дню Победы выплаты получат не только ветераны Великой Отечественной войны (которых в «незалежной» теперь стыдливо называют ветеранами Второй мировой), но и новые украинские «герои»: активисты «евромайдана» и участники карательной операции на Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции 30 апреля сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Город уже традиционно предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения (8 мая, этим праздником на Украине активно пытаются заменить День Победы — прим. РВ) и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Это ветераны Второй мировой, участники антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники революции достоинства и некоторые другие категории граждан. Мы продолжаем помогать и в дальнейшем будем поддерживать наших защитников», — заявил Кличко, широким жестов приравняв ветеранов-победителей и их недостойных внуков, многие из которых не скрывают своего подобострастного отношения к идеям нацизма.

В общей сложности выплаты ко Дню Победы получат более 81,5 тыс. жителей Киева, на эти цели из бюджета города в рамках программы «Забота. Навстречу киевлянам» выделено почти 52 млн гривен.

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