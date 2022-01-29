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Кличко пригрозил России автоматом: "Пойду воевать"

29 января 2022, 21:15  •  64 • Политика
Виталий Кличко пригрозил России автоматом. Киевский мэр пообещал, что будет лично оборонять Незалежную, если Москва предпримет попытку вторжения: "Пойду воевать".
Киевский мэр Виталий Кличко пообещал в эфире канала "Украина-24", что будет лично оборонять Незалежную, если Россия предпримет попытку вторжения.
Он напомнил, что является бывшим военнослужащим, а потому намерен биться за свою страну в случае наступления русских.
Возьму автомат в руки и пойду воевать,
- заверил глава украинской столицы.
Отметим, на Западе и в Незалежной не утихает истерия по поводу мнимой угрозы атаки Москвы на Украину. Соответствующая информационная ложь последовательно распространяется, хотя наша сторона неоднократно опровергала фейки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно обратил внимание, что Москва совершенно не даёт поводов для эскалации военного конфликта в Незалежной.
По мнению дипломата, срежиссированная западной прессой информационная кампания против России призвана прикрыть попытки Киева саботировать Минские договорённости, направленные на урегулирование ситуации в Донбассе.

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