Кличко отказался становиться "английской королевой": Мэр Киева пожаловался на "самоуправление" и "взорвал" соцсеть

Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими странными высказываниями, вновь отличился. На этот раз он сравнил себя с "английской королевой".

В интервью "РБК-Украина" градоначальник пожаловался на "самоуправление" и выдал странное сравнение.

"Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится английской королевой?" - возмутился Кличко и, судя по его реакции, становиться английской королевой он отказался.

При этом градоначальник отметил, что жители выбирают мэра, "который является главой и законодательной, и исполнительной власти", а не простым человеком, который, мол, только и может что "ленточки разрезать" да "цветы возлагать".

А то, что избранный народом мэр внезапно не будет иметь никакого влияния на бюджет Киева и реализацию своих обещанных во время избирательной кампании проектов, Кличко называет "абсурдом".

Новое высказывание мэра Киева тут же подхватили интернет-пользователи. Соцсеть "взорвалась" шутками про сходство Кличко с Елизаветой II.

"Точь в точь…" - пишет Roman Naydich в Twitter.

"Ну прям одно лицо! И не отличить!..." @licar_s_shabley.