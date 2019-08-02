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Кличко отказался становиться "английской королевой": Мэр Киева пожаловался на "самоуправление" и "взорвал" соцсеть
02 августа 2019, 12:39 • 94 • Политика
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию пожаловался на странности местного "самоуправления", сравнив себя при этом с "английской королевой". Судя по тому, что подобное он назвал "абсурдом", становиться "английской королевой" он отказался. Соцсеть же после подобного заявления "взорвалась" шутками про сходство Кличко с Елизаветой II.
Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими странными высказываниями, вновь отличился. На этот раз он сравнил себя с "английской королевой".
В интервью "РБК-Украина" градоначальник пожаловался на "самоуправление" и выдал странное сравнение.
"Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится английской королевой?" - возмутился Кличко и, судя по его реакции, становиться английской королевой он отказался.
При этом градоначальник отметил, что жители выбирают мэра, "который является главой и законодательной, и исполнительной власти", а не простым человеком, который, мол, только и может что "ленточки разрезать" да "цветы возлагать".
А то, что избранный народом мэр внезапно не будет иметь никакого влияния на бюджет Киева и реализацию своих обещанных во время избирательной кампании проектов, Кличко называет "абсурдом".
Новое высказывание мэра Киева тут же подхватили интернет-пользователи. Соцсеть "взорвалась" шутками про сходство Кличко с Елизаветой II.
"Точь в точь…" - пишет Roman Naydich в Twitter.
"Ну прям одно лицо! И не отличить!..." @licar_s_shabley.
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