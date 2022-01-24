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Кличко опроверг гипотетический сценарий Зеленского: "Захвата не будет!"

24 января 2022, 21:40  •  104 • Политика
Мэр Киева заявил, что захвата Харькова и области не случится.
На Украине на высших уровнях обсуждают возможное "вторжение" со стороны России. Эта дискуссия переросла в откровенный фарс. В интервью The Washington Post президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что "вторжение" России будет осуществляться через крупные города. В числе "жертв" он назвал Харьков.
Мэр Киева Виталий Кличко вступил в заочный спор с лидером страны. В своём телеграм-канале он заявил, что захвата Харькова не будет.
"Как председатель ассоциации городов Украины от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет", - написал он.
Кличко объяснил свою уверенность одной фразой: "Потому что за Харьковом - вся Украина!".
Впрочем, в офисе Зеленского также оправдались за некорректный пример по "оккупации", указав, что лидер страны озвучил лишь "гипотетический сценарий".
Тем временем представители СНБО Украины, обсудив обстановку в стране, пришли к выводу, что поводов для паники из-за "вторжения" вовсе нет.
При этом в Незалежной продолжают наращивать военное присутствие рядом с Донбассом, напоминают "Дни.ру".
В Кремле расценивают такие действия как подготовку к наступлению, что, безусловно, не может не беспокоить Россию. Поэтому данные шаги воспринимаются как угроза безопасности.
"Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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