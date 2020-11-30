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Кличко объявит? Политолог поддел украинцев за "интеллектуальный локдаун"

30 ноября 2020, 17:20  •  138 • Политика
Власти Украины заявили, что хотят ввести "интеллектуальный локдаун" на время пандемии коронавируса. Политолог Владимир Корнилов увидел в этом иронию, предположив, что, может быть, мэр Киева Виталий Кличко объявит о новом карантине.
По словам Владимира Корнилова, ему казалось, что на Украине уже несколько поколений власти пребывают в состоянии "интеллектуального локдауна", так что политолог усомнился в целесообразности такой инициативы.
"Вот как, например, Кличко может объявить карантин для своего интеллекта?" - иронизирует Корнилов в своём Telegram-канале.
Он предположил, что, возможно, власти Украины имели в виду, что всем жителям страны будет запрещено "умничать" на время пандемии.

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