Кличко объявит? Политолог поддел украинцев за "интеллектуальный локдаун"

По словам Владимира Корнилова, ему казалось, что на Украине уже несколько поколений власти пребывают в состоянии "интеллектуального локдауна", так что политолог усомнился в целесообразности такой инициативы.

"Вот как, например, Кличко может объявить карантин для своего интеллекта?" - иронизирует Корнилов в своём Telegram-канале.

Он предположил, что, возможно, власти Украины имели в виду, что всем жителям страны будет запрещено "умничать" на время пандемии.