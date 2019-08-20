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Кличко объяснил своё желание вновь баллотироваться в мэры Киева
20 августа 2019, 22:24 • 34 • Украина
Нынешний мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему он желает вновь баллотироваться на пост главы столицы Украины.
РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, он желает завершить проекты, которые в настоящий момент до конца не реализованы. Как отметил Кличко, именно это мотивирует его вновь баллотироваться в мэры Киева.
«Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд... Я хочу построить мемориал Бабий Яр, над которым начали работать ещё три года назад, и это очень важный не только киевский, не только украинский, но и мировой проект», — сказал он.
Также мэр добавил, что он желает достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины.
Ранее Кличко заявил, что не собирается сдаваться и покидать «электрическое» кресло главы Киева.
7 августа Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева.
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