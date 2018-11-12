Кличко обратился к Порошенко из-за срыва отопительного сезона в городах Украины

Мэр Киева Виталий Кличко призвал президента страны Петра Порошенко и правительство вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в ряде украинских городов. Об этом сообщается на сайте Киевской городской администрации.

По словам Кличко, компания «Нафтогаз» не даёт газ городам. Он отметил, что в Киеве «проходили историю с отсутствием газа».

Он отметил, что в настоящее время на Украине «мёрзнут тысячи людей».

«И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию», — сказал Кличко.

Ранее власти украинского города Шепетовка в Хмельницкой области заявили, что газоснабжение города может быть прекращено в связи с задолженностью.

Также в городе Смела Черкасской области с 12 ноября вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.