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Кличко о борьбе за пост мэра Киева: мне это кресло не нужно
20 августа 2019, 22:24 • 39 • Украина
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что не борется за сохранение своего поста, а заинтересован только в возможности реализовать проекты в интересах города.
© Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Я откровенно хочу сказать: мне это кресло не нужно. Мне не нужны должности. Я нахожусь и получаю большое удовольствие от реализации проектов, от изменений, которые происходят в городе Киеве», — отметил Кличко.
Он также выразил мнение, что не считает правильным ограничение своих полномочий со стороны украинских властей.
«Обрезать полномочия и не реализовать те ожидания и те обязанности, которые были взяты перед киевлянами, — это неправильно», — подчеркнул он.
Ранее в пресс-службе офиса украинского лидера Владимира Зеленского сообщили, что вопрос отставки Кличко с поста мэра Киева рассмотрит новое правительство.
24 июля Зеленский направил официальное обращение в кабмин с требованием уволить Кличко.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН заявил, что намерение Зеленского освободить Кличко от поста главы Киевской городской государственной администрации не противоречит украинскому законодательству.
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