Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков «Ливерпуля»

Мэр Киева Виталий Кличко назвал провокацией нападение на фанатов английского футбольного клуба «Ливерпуль».

«Я уверен, вчерашняя потасовка — это провокация. И МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и однозначно понесут наказание», — приводит слова Кличко украинские «Вести».

Группа из 20 мужчин в масках напали на британских фанатов, которые ужинали в ресторане. Англичане получили серьёзные травмы, порезы и раны в области головы и шеи.

Ранее сообщалось, что в Киеве хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля».