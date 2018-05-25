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Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков «Ливерпуля»
25 мая 2018, 19:24 • 128 • Украина
Мэр Киева Виталий Кличко назвал провокацией нападение на фанатов английского футбольного клуба «Ливерпуль».
РИА Новости
«Я уверен, вчерашняя потасовка — это провокация. И МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и однозначно понесут наказание», — приводит слова Кличко украинские «Вести».
Группа из 20 мужчин в масках напали на британских фанатов, которые ужинали в ресторане. Англичане получили серьёзные травмы, порезы и раны в области головы и шеи.
Ранее сообщалось, что в Киеве хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля».
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