Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шах и мат от ВВС США на юге Сирии. Иранская карта Помпео в действии
«Готовы к переговорам в любом формате»: Пхеньян призвал США к диалогу после отка...
Эксперт назвал слова Порошенко об освобождении Украины от «агрессора» предвыборн...
Климов считает, что США не заинтересованы в снятии напряженности на Корейском по...
Главная / Украина

Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков «Ливерпуля»

25 мая 2018, 19:24  •  128 • Украина
Мэр Киева Виталий Кличко назвал провокацией нападение на фанатов английского футбольного клуба «Ливерпуль».
 
РИА Новости
 

«Я уверен, вчерашняя потасовка — это провокация. И МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и однозначно понесут наказание», — приводит слова Кличко украинские «Вести».

Группа из 20 мужчин в масках напали на британских фанатов, которые ужинали в ресторане. Англичане получили серьёзные травмы, порезы и раны в области головы и шеи.

Ранее сообщалось, что в Киеве хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

128
Источник
Похожие новости
25 мая 2018, 19:24
Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков «Ливерпуля»
25 мая 2018, 19:24
Эксперт назвал слова Порошенко об освобождении Украины от «агрессора» предвыборной кампанией
24 мая 2018, 20:39
Минобороны России: следователи не учитывают показания очевидцев по MH17

24 мая 2018, 23:54
Путин прокомментировал ситуацию с арестом Вышинского на Украине
25 мая 2018, 19:24
Путин: сбившая малайзийский Boeing ракета не принадлежала России
25 мая 2018, 19:24
Глава СПЧ просит Киев предоставить возможность лично посетить Вышинского в СИЗО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 мая 2018, 15:54
В Голландии «нашли» отпечатки пальцев «на снарядах, сбивших «Боинг» рейса МН17 над Донбассом
22 мая 2018, 23:24
«Украина готовится к новому наступлению»
21 мая 2018, 08:24
За малую цену или за чей счёт? Почему Беларусь не Австрия
19 мая 2018, 17:09
«Быстро, комфортно и без ям»: впечатления о состоянии дорог в Крыму
25 мая 2018, 09:54
Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан
20 мая 2018, 09:39
Непозволительная роскошь прекраснодушия
21 мая 2018, 19:39
Почему цветы, преподнесенные Президентом России канлеру Германии, вызвали переполох на Западе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.