Кличко намерен баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на эту должность.

«Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю», — заявил Кличко в интервью изданию «Левый берег».

Он добавил, что сдаваться — не в его принципах.

Ранее Кличко пожаловался на «централизацию управления» на Украине, отметив, что мэр города становится «английской королевой», не имея влияния на процессы в городе.

В конце июля украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко. В кабмин поступило официальное обращение главы государства.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН отметил, что Зеленский обладает необходимыми полномочиями, чтобы снять Кличко с должности.