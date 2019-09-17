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Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих выборах
17 сентября 2019, 23:09 • 89 • Украина
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен баллотироваться на пост главы украинской столицы на следующих местных выборах.
© РИА Новости
«Я уже много сделал, и ещё много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — цитирует Интерфакс-Украина Кличко.
Он добавил, что планирует бороться «за самоуправление, за интересы киевлян».
Ранее Кличко поручил провести государственный финансовый аудит деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015—2019 годы.
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