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Кличко готовит Киев к "вторжению" российской армии

14 декабря 2021, 21:20  •  117 • Политика
Виталий Кличко. Фото: Alexey Ivanov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Бывший боксер испугался возвращения в Советскую империю
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что власти готовят всю Украину к возможному "вторжению" России. Об этом экс-боксер поведал немецкому изданию Bild.
"В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов", – сказал градоначальник.
Пан Кличко назвал себя солдатом, который "когда-то поклялся защищать страну" и теперь готов сражаться за свою Родину. Он призвал Германию к осознанию, что "положение очень и очень серьезное", поскольку Москва собрала у границ Незалежной 100 тыс российских военнослужащих, что является "является беспрецедентной угрозой" для киевского режима.
По его словам, существует несколько сценариев "вторжения" ВС РФ на Украину, поэтому нужно быть готовыми ко всему.
Бывший спортсмен подчеркнул, что не может быть такого, чтобы Германия не одобрила решение НАТО о поставках оборонительного оружия в Незалежную, и новое немецкое правительство должно понять, как сейчас Киев нуждается в иностранной помощи.
"Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не позволим России вернуть нас в Советскую империю, в которой люди на Украине не хотят быть", – возвестил капитан запаса ВВС, присягавший и отслуживший в рядах Вооруженных сил СССР.
Накануне замглавы Киевской государственной городской администрации Андрей Крищенко заявил, что в ближайшие недели жителей украинской столицы подготовят к "возможному вторжению России", в том числе морально и психологически.  Киевлянам будут доносить информацию о наличии бомбоубежищ, а также учить иметь под рукой удобную одежду, "которую можно быстро надеть и выбежать", передает "Лента.ру".
Как примерно выглядит сбор "резервистов" и подготовка к вторжению мифического агрессора показала в своем телеграм-канале украинская журналистка Мирослава Бердник.
"В этом фото прекрасно все. Территориальная оборона Харькова учится отражать российское вторжение", – подписала эпические кадры публицист-антифашист.

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