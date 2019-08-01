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Кличко допросили по делу о махинациях с землёй
01 августа 2019, 20:09 • 70 • Украина
Мэра Киева Виталия Кличко допросили по делу о возможных махинациях, связанных с арендой земли в Киеве.
© РИА Новости
«Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля», — цитирует агентство «Укринформ» спикера Государственного бюро расследований Анжелику Иванову.
По её словам, мэр был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных незаконных действиях во время заключения договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.
Ранее Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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