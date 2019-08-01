Кличко допросили по делу о махинациях с землёй

Мэра Киева Виталия Кличко допросили по делу о возможных махинациях, связанных с арендой земли в Киеве.

«Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля», — цитирует агентство «Укринформ» спикера Государственного бюро расследований Анжелику Иванову.

По её словам, мэр был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных незаконных действиях во время заключения договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.

Ранее Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.