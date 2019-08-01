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Кличко допросили по делу о махинациях с землёй

01 августа 2019, 20:09  •  70 • Украина
Мэра Киева Виталия Кличко допросили по делу о возможных махинациях, связанных с арендой земли в Киеве.
 
© РИА Новости
 

«Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля», — цитирует агентство «Укринформ» спикера Государственного бюро расследований Анжелику Иванову. 

По её словам, мэр был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможных незаконных действиях во время заключения договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве. 

Ранее Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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