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Кличко — президент, Порошенко — премьер. Сценарий госпереворота от Давида Жвании

10 ноября 2020, 08:45  •  84 • Украина

Бывший соратник Петра Порошенко, а также экс-нардеп Давид Жвания опубликовал видеообращение, в котором заявил, что тот готовит госпереворот против Зеленского.

По мнению Жвании, революция состоится сразу же после американских выборов и возможной победы на них Джо Байдена — давнего знакомого и куратора Порошенко из США.

Насколько реалистичен этот сценарий — разбиралась журналистка киевского издания «Страна.ua» Олеся Медведева.

О том, что такой сценарий возможен, говорилось и ранее. Но как подчеркнул экс-нардеп, «раньше это были во многом пустые разговоры, а теперь после выборов всё стало намного серьёзнее».


«Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать. У них есть чёткий план», — сказал Жвания.

Он добавил, что информацию о подготовке госпереворота ему передали люди из окружения Петра Алексеевича.

После местных выборов власть действующего президента Зеленского резко ослабла: он растерял былую поддержку. А Порошенко тут же поставил под свой контроль ряд западноукраинских облсоветов.

«Переломным моментом во всей этой истории станут президентские выборы в США. Именно после них заговорщики планируют начать раскачивать украинскую ситуацию посредством информационных атак и уличных акций. И всё это ради досрочной отставки Зеленского новых досрочных парламентских и президентских выборов», — сказал Жвания.

В нужный момент облсоветы могут объявить, что больше не подчиняются центральной власти. Также в этом заговоре принимает участие Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады. Он разуверился в Зеленском и будет готов штурмовать Верховную Раду со своим политическим проектом. По словам Жвании, именно вокруг него будут собраны осколки партии «Слуга народа» после ухода Зеленского.

Свою борьбу Порошенко и его союзники, по словам Жвании, «собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша Медведчука и Путина».

«Есть определённые сомнения, что Запад пойдёт на дестабилизацию ситуации в Украине и замену более-менее лояльного к себе президента путём майдана. Это уж слишком рискованный сценарий для страны, которая после майдана 2014 года начала разваливаться, погрузилась в полный хаос, экономический кризис и в которой началась война. Сейчас же последствия любых майданов или госпереворотов могут быть и того хуже», — прокомментировала Медведева.

По её словам, «ближайший крупный кризис может пошатнуть уже всю власть президента». И он уже начался.

На прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил ряд норм закона о противодействии коррупции, «которые были приняты и по указке Запада ещё при Порошенко».

Как пояснила Медведева, таким образом оказалась заблокирована работа всей антикоррупционной вертикали, «при помощи которой американцы держали на крючке всех украинских чиновников и депутатов».

Она обратила внимание на то, что в ближайшее время в Конституционном суде должны были рассматривать закон о продаже земли и о тотальной украинизации.

«То есть речь могла идти о демонтаже многих, так сказать, „завоеваний майдана“ и законов, которые были приняты специально под МВФ. Это поистине вызвало международный скандал, который напрямую ударил по Зеленскому, так как по первоначальной версии суд принимал такие решения с его ведома.

Украинский президент в ответ на это пытается доказать, что это не так. И чтобы реабилитироваться, он вносит абсолютно неконституционный законопроект об увольнении всех судей КСУ, показывая тем самым США, что он ради антикоррупционных реформ может пойти даже на такие меры: наступить и растоптать основной закон Украины», — отметила Медведева.

Но как это связано с возможным переворотом против Зеленского? А дело в том, что влияние на многих судей Конституционного суда по-прежнему имеет Порошенко. Ведь многих из них назначил туда именно он.

«Таким образом, именно Пётр Алексеевич, как считают на Банковой, мог подставить Зеленского с этим решением КСУ перед Западом. Тем более, что отмена этих норм по антикоррупции объективно выгодна как самому экс-президенту, так и членам его команды», — подчеркнула журналистка.

Она добавила, что Банковая по-прежнему убеждает посольство, «что не они в этом виноваты, а это всё проделки Порошенко, который объединился с Коломойским».

«При этом публично Зеленский обвиняет в этом решении, точнее в его инспирировании ОПЗЖ и близкую к Коломойскому депутатскую группу “За будущее”. А его представители говорят о пророссийском реванше. То есть ещё один виток риторики, который по сути должен понравиться Западу и склонить его в поддержке Зеленского в этом вопросе», — сказала она.

В самом суде ситуация пока зависла. В Раде нет голосов для его разгона. А сам КСУ выключил турборежим и поставил на паузу рассмотрение ранее упомянутых законов о продаже земли и о языке.

По её словам, «это неизбежное следствие политического ослабления Зеленского, который теряет поддержку своих избирателей, всё больше становясь на идеологические рейсы Порошенко». Дойдёт ли дело до госпереворота, о котором говорит Жвания, «на самом деле больше зависит от внешних сил».

«В любом случае налицо серьёзный кризис, который Порошенко и другие представители элит смогли создать для Зеленского. Сильнее вся эта история нашего президента не сделает. Даже если у него получится выйти из этой ситуации без майданов, то можно предположить, что таких негативных сценариев для Зеленского будет разыгрываться всё больше и больше», — поделилась Медведева.


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