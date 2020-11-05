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Кличко - президент, Порошенко - премьер: У Зеленского под носом зреет новый майдан

05 ноября 2020, 18:35  •  111 • Политика
У президента Украины Владимира Зеленского под носом зреет новый майдан. Его предшественник Пётр Порошенко метит на место премьера, а мэра Киева Виталия Кличко планируется выдвинуть на пост президента.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады, бывший соратник Порошенко Давид Жвания. По его словам, экс-президент начал готовить госпереворот ещё летом. Он понимает, что не может вернуться в высшие круги власти законным способом, поэтому пытается добиться своего через революцию.
Рекордно низкие показатели "Слуги народа" на недавно состоявшихся местных выборах показывают недоверие общества к Зеленскому. И Порошенко хочет использовать эту ситуацию в свою пользу. Жвания уверен, что ключевым моментом в плане по свержению Зеленского являются американские выборы. Если победу одержит кандидат от демократов Джо Байден, давний союзник Порошенко, то бывший украинский президент перейдёт "в атаку".
Сразу после выборов в США и победы Байдена планируется начать атаку на президента Зеленского, информационную атаку и уличные акции, чтобы вынудить президента уйти в отставку, - отметил экс-депутат, записав видео на своём YouTube-канале.
Предполагается, что после майдана президентское кресло достанется мэру Киева Виталию Кличко, а премьерский пост - самому Порошенко.
Отметим, что о связях Порошенко и Байдена стало известно ранее, когда депутат Рады Андрей Деркач обнародовал запись разговора двух политиков. Порошенко тогда занимал пост президента Украины, а Байден был вице-президентом США. Украинский лидер отчитывался перед "американским партнёром" о назначении и снятии высокопоставленных чиновников, а также об увеличении тарифов. Байден в разговоре просил уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал коррупционный скандал с участием сына американского вице-президента - Хантера. Эти записи стали доказательством того, что Украина находится под прямым внешним управлением со стороны США.

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