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Кличко - президент, Порошенко - премьер: У Зеленского под носом зреет новый майдан
05 ноября 2020, 18:35 • 111 • Политика
У президента Украины Владимира Зеленского под носом зреет новый майдан. Его предшественник Пётр Порошенко метит на место премьера, а мэра Киева Виталия Кличко планируется выдвинуть на пост президента.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады, бывший соратник Порошенко Давид Жвания. По его словам, экс-президент начал готовить госпереворот ещё летом. Он понимает, что не может вернуться в высшие круги власти законным способом, поэтому пытается добиться своего через революцию.
Рекордно низкие показатели "Слуги народа" на недавно состоявшихся местных выборах показывают недоверие общества к Зеленскому. И Порошенко хочет использовать эту ситуацию в свою пользу. Жвания уверен, что ключевым моментом в плане по свержению Зеленского являются американские выборы. Если победу одержит кандидат от демократов Джо Байден, давний союзник Порошенко, то бывший украинский президент перейдёт "в атаку".
Предполагается, что после майдана президентское кресло достанется мэру Киева Виталию Кличко, а премьерский пост - самому Порошенко.
Отметим, что о связях Порошенко и Байдена стало известно ранее, когда депутат Рады Андрей Деркач обнародовал запись разговора двух политиков. Порошенко тогда занимал пост президента Украины, а Байден был вице-президентом США. Украинский лидер отчитывался перед "американским партнёром" о назначении и снятии высокопоставленных чиновников, а также об увеличении тарифов. Байден в разговоре просил уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал коррупционный скандал с участием сына американского вице-президента - Хантера. Эти записи стали доказательством того, что Украина находится под прямым внешним управлением со стороны США.
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