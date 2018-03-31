Клеймить, блокировать, сажать! Кто будет работать на благо России? • 91 • Аналитика Притворство сплачивает воедино тех, кто связан круговой порукой лицемерия.

Жан Батист Мольер



Мнение: помимо борьбы с коррупционерами и взяточниками в рядах администраций, пожарных и санитарно-эпидемиологических инспекций, стоит взяться и просто за подлецов-паникеров.









Особенно за тех, кто выступает под маской правдорубов. За этих – особо.



Пиар на крови – ну что может быть хуже? Тем более что без разницы, политическая это реклама или личная, за деньги.



Клеймить, сажать, штрафовать, блокировать в Интернете.



Сколько подлости вылезло наружу, сколько гадов подколодных шипело, просто диву даешься.



И назвать этих организмов людьми просто не поворачивается язык.



Но, тем не менее, страна обязана знать своих уродов. Не в лицо, здесь эти мерзкие хари просто не имеют права быть. Так пройдемся, по списку. Хит-парад своеобразный.



1. Никита Кувиков, он же блогер/пранкер Евгений Вольнов.



Подонок высшей категории, и, к сожалению, гражданин Украины. Найти и раздавить этого гада будет проблематично.



Именно это животное названивало в морги и больницы Кемерова, представляясь то сотрудником МЧС, то администрации президента. Сеял панику, рассказывая о сотнях трупов.



С тем, что Кувиков – редкостная скотина и позорище для Украины, думаю, все согласятся. Но факт, что у него нашлись благодарные последователи. Такие же, в принципе, но граждане нашей страны.



Буду эту стаю давать просто по номерам.



2. Михаил Печерский и Алексей Псковитин (NEMAGIA), видеоблогеры.



Две великовозрастных негодяя рассказывали о "174 трупах в морге на Волгоградской".



В качестве доказательств — запись голоса какой-то женщины из аудиосообщения WhatsApp.



Вторая неизвестная поведала о 355 жертвах, информацию ей «передал кто-то в МЧС».



Тупая публикация непроверенной информации провокационного толка.



Ролик не удален. Наслаждаются, наверное…



3. Николай Соболев.



Этот блогер сравнил пожар в ТЦ "Зимняя вишня" с аварией на Чернобыльской АЭС. Если тогда власти СССР замалчивали масштабы трагедии, значит, то же самое происходит и сейчас, утверждает Соболев.



Основные его доказательства — ролики с аудиозаписями из мессенджера WhatsApp, чье происхождение и подлинность установить невозможно. Но это и не надо Соболеву.



"Вот вы верите, что погибло всего 60 человек, о которых говорят с телеэкранов? Я лично в этом очень сомневаюсь".



Свой ролик Николай 28 марта удалил.



4. Александр Движнов.



Пародия на Соболева. Без каких-либо дополнительных комментариев и пояснений показал в своем видео два скриншота от неких женщин. Одна из них — якобы жена заведующего неким московским (!) моргом, который, как и другие, зав. моргами, зачем-то полетел в Кемерово.



Другая с той же степенью достоверности свидетельствует о "400 жертвах, 2/3 — дети 10-13 лет".



Источник этих скриншотов, их правдивость и адекватность авторов — ничего из этого Движнов не подвергает сомнению.



Ролик удален.



5. Сергей Брокш.



Еще один видеотрус, удаливший свой пасквиль.



Куда смотрят в рекламном холдинге Wild Jam, крышуя этого вруна, не знаю. Но Брокш поставил рекорд. По мнению видеовруна, жертв кемеровской трагедии уже больше 500 человек.



Без каких-либо доказательств. Но ролик посмотрели уже более 2 миллионов раз, на остальное плевать.



Ролик удален.



5. Дмитрий Иванов, он же Камикадзе_Д.







Иванов приговорил 400 человек, не приведя никаких доказательств этой информации, но подчеркивая, что об этом не расскажут СМИ.



6. Данила Поперечный.



Для разнообразия — стендап-комик из Питера. Вот уж действительно, кто бы что там говорил…







Ну и, конечно, как же в такой день обойтись без Навального и его навальнят? Конечно, деточки кинулись в бой…



7. Антон Волошин, глава штаба Навального в Новокузнецке.







Какое четкое подтверждение! Его друг говорит, что «был движ»…



8. Ксения Пахомова, глава штаба Навального в Кемерове.



Ксюшенька шедевральна! Может тезке из Питера уроки давать.







Танки забыла Ксения! Как же без танков по демократии?



Что характерно: ни один не принес извинений за вранье. В лучшем случае – тихонько удалили. В худшем – оставили. Нехай висит, это ж не магия…



Детей, конечно, надо пороть. Да, восстанавливать эту проверенную временем практику, наплевав на новомодные введения.



А вот этих, с пункта 2 по 5, однозначно под следствие. Статья? 128.1, пожалуйста. Не смертельно, конечно, но ощутимо для бюджета. Как страны, так и этих организмов. Чтобы врать было неповадно. И зарабатывать на крови.



И ведь из молодых…



Старые тоже красавцы, там все отметились на почве «добывания правды». Венедиктов, Альбац, Панчвидзе, Петухов, Варламов, Рынска, Навальный, Стерлигов…



Вот почему, когда надо вкалывать или что-то разумное, доброе, вечное посеять, их не дозовешься? А когда случается беда, как жабы лезут из-под коряг перед дождем и орут.



Главное, конечно, успеть схватить свое. Громко проорать про кровавый режим, подлую власть и так далее. Сценарий известен.



Да, власть в Кемерове оказалась дерьмом. От губернатора Тулеева до тех, кого он сейчас увольнять будет. Если судить по съемкам с Путиным, в Кемерово только прокурор вменяемый. Остальные только мемекать могут, да и то не очень внятно. Военный парад в США: очередная попытка переписать историю



Но и Альбац с Венедиктовым точно не вариант.



И этих громкоголосых блогеров (скоро слово уже матерным станет) тоже надо прижимать.



Возможно, придется Роскомнадзору зады от стульев оторвать и поработать. Но это опять же – РАБОТАТЬ надо! В масштабах интернет-пространства всей страны!



Нет, пожалуй, на Роскомнадзор рассчитывать не придется. Они будут штрафовать за то, что в тысячный раз не написал, что ИГИЛ запрещена в РФ. А брехунов-блогеров – это ниже их достоинства.



А жаль. Жаль, что в России, несмотря на тысячи нахлебников у бюджета, некому заниматься чистотой информации.



Поэтому, скорее всего, придется и дальше терпеть эту коричневую жижу в инфосфере. Ложь, вранье и провокации.



Постскриптум. Берегите детей от этих... С первого пункта до последнего. Мнение: помимо борьбы с коррупционерами и взяточниками в рядах администраций, пожарных и санитарно-эпидемиологических инспекций, стоит взяться и просто за подлецов-паникеров.Особенно за тех, кто выступает под маской правдорубов. За этих – особо.Пиар на крови – ну что может быть хуже? Тем более что без разницы, политическая это реклама или личная, за деньги.Клеймить, сажать, штрафовать, блокировать в Интернете.Сколько подлости вылезло наружу, сколько гадов подколодных шипело, просто диву даешься.И назвать этих организмов людьми просто не поворачивается язык.Но, тем не менее, страна обязана знать своих уродов. Не в лицо, здесь эти мерзкие хари просто не имеют права быть. Так пройдемся, по списку. Хит-парад своеобразный.1. Никита Кувиков, он же блогер/пранкер Евгений Вольнов.Подонок высшей категории, и, к сожалению, гражданин Украины. Найти и раздавить этого гада будет проблематично.Именно это животное названивало в морги и больницы Кемерова, представляясь то сотрудником МЧС, то администрации президента. Сеял панику, рассказывая о сотнях трупов.С тем, что Кувиков – редкостная скотина и позорище для Украины, думаю, все согласятся. Но факт, что у него нашлись благодарные последователи. Такие же, в принципе, но граждане нашей страны.Буду эту стаю давать просто по номерам.2. Михаил Печерский и Алексей Псковитин (NEMAGIA), видеоблогеры.Две великовозрастных негодяя рассказывали о "174 трупах в морге на Волгоградской".В качестве доказательств — запись голоса какой-то женщины из аудиосообщения WhatsApp.Вторая неизвестная поведала о 355 жертвах, информацию ей «передал кто-то в МЧС».Тупая публикация непроверенной информации провокационного толка.Ролик не удален. Наслаждаются, наверное…3. Николай Соболев.Этот блогер сравнил пожар в ТЦ "Зимняя вишня" с аварией на Чернобыльской АЭС. Если тогда власти СССР замалчивали масштабы трагедии, значит, то же самое происходит и сейчас, утверждает Соболев.Основные его доказательства — ролики с аудиозаписями из мессенджера WhatsApp, чье происхождение и подлинность установить невозможно. Но это и не надо Соболеву."Вот вы верите, что погибло всего 60 человек, о которых говорят с телеэкранов? Я лично в этом очень сомневаюсь".Свой ролик Николай 28 марта удалил.4. Александр Движнов.Пародия на Соболева. Без каких-либо дополнительных комментариев и пояснений показал в своем видео два скриншота от неких женщин. Одна из них — якобы жена заведующего неким московским (!) моргом, который, как и другие, зав. моргами, зачем-то полетел в Кемерово.Другая с той же степенью достоверности свидетельствует о "400 жертвах, 2/3 — дети 10-13 лет".Источник этих скриншотов, их правдивость и адекватность авторов — ничего из этого Движнов не подвергает сомнению.Ролик удален.5. Сергей Брокш.Еще один видеотрус, удаливший свой пасквиль.Куда смотрят в рекламном холдинге Wild Jam, крышуя этого вруна, не знаю. Но Брокш поставил рекорд. По мнению видеовруна, жертв кемеровской трагедии уже больше 500 человек.Без каких-либо доказательств. Но ролик посмотрели уже более 2 миллионов раз, на остальное плевать.Ролик удален.5. Дмитрий Иванов, он же Камикадзе_Д.Иванов приговорил 400 человек, не приведя никаких доказательств этой информации, но подчеркивая, что об этом не расскажут СМИ.6. Данила Поперечный.Для разнообразия — стендап-комик из Питера. Вот уж действительно, кто бы что там говорил…Ну и, конечно, как же в такой день обойтись без Навального и его навальнят? Конечно, деточки кинулись в бой…7. Антон Волошин, глава штаба Навального в Новокузнецке.Какое четкое подтверждение! Его друг говорит, что «был движ»…8. Ксения Пахомова, глава штаба Навального в Кемерове.Ксюшенька шедевральна! Может тезке из Питера уроки давать.Танки забыла Ксения! Как же без танков по демократии?Что характерно: ни один не принес извинений за вранье. В лучшем случае – тихонько удалили. В худшем – оставили. Нехай висит, это ж не магия…Детей, конечно, надо пороть. Да, восстанавливать эту проверенную временем практику, наплевав на новомодные введения.А вот этих, с пункта 2 по 5, однозначно под следствие. Статья? 128.1, пожалуйста. Не смертельно, конечно, но ощутимо для бюджета. Как страны, так и этих организмов. Чтобы врать было неповадно. И зарабатывать на крови.И ведь из молодых…Старые тоже красавцы, там все отметились на почве «добывания правды». Венедиктов, Альбац, Панчвидзе, Петухов, Варламов, Рынска, Навальный, Стерлигов…Вот почему, когда надо вкалывать или что-то разумное, доброе, вечное посеять, их не дозовешься? А когда случается беда, как жабы лезут из-под коряг перед дождем и орут.Главное, конечно, успеть схватить свое. Громко проорать про кровавый режим, подлую власть и так далее. Сценарий известен.Да, власть в Кемерове оказалась дерьмом. От губернатора Тулеева до тех, кого он сейчас увольнять будет. Если судить по съемкам с Путиным, в Кемерово только прокурор вменяемый. Остальные только мемекать могут, да и то не очень внятно.Но и Альбац с Венедиктовым точно не вариант.И этих громкоголосых блогеров (скоро слово уже матерным станет) тоже надо прижимать.Возможно, придется Роскомнадзору зады от стульев оторвать и поработать. Но это опять же – РАБОТАТЬ надо! В масштабах интернет-пространства всей страны!Нет, пожалуй, на Роскомнадзор рассчитывать не придется. Они будут штрафовать за то, что в тысячный раз не написал, что ИГИЛ запрещена в РФ. А брехунов-блогеров – это ниже их достоинства.А жаль. Жаль, что в России, несмотря на тысячи нахлебников у бюджета, некому заниматься чистотой информации.Поэтому, скорее всего, придется и дальше терпеть эту коричневую жижу в инфосфере. Ложь, вранье и провокации.Берегите детей от этих... С первого пункта до последнего. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 91 Источник Похожие новости Посольство США? Нет, вокзальный напёрсточник! Трамп развязал торговую войну. Кто в ней проиграет? Упадок сил у гегемона заметила вся планета

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