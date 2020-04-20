«Клешня-то помнит». В Сети появилось видео из Калуша с зигующим на церемонии награждения ветераном СС «Галичина»

В Сети появилось примечательное видео, ярко характеризующее идеологическую атмосферу Украины последних лет, где декоммунизация сопряглась с возвеличиванием и героизацией нацистских коллаборантов.В Калуше Ивано-Франковской области состоялась торжественная церемония награждения ветерана нацистской 14-ой дивизии Ваффен СС «Галичина» Василия Наконечного. 95-летнему эсэсовцу вручили рыцарский крест дивизии.Видеозапись торжества опубликовал в своем Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.Долинский обратил внимание своей аудитории на то, как в момент награждения Наконечный прибегает к использованию нацистского приветсвия.«Церемония награждения ветерана нацистской 14-ой дивизии Ваффен СС «Галиция» Василя Наконечного в Калуше. Обратите внимание, как в момент награждения ветеран рефлекторно зигует», - написал Долинский в аннотации к видео.Наконечный воевал в дивизии «Галичина» в течение 1941-1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почетный гражданин Калуша». Церемония награждения, запечатленная на видео, также состоялась в 2018 году, хотя видео с красноречивым акцентом появилось только сейчас. Долинский не считает запоздалость обнародования записи принципиальным нюансом.«Нет разницы - это же не 1944», - резонно пояснил он в комментариях.«А что изменилось за два года? Героизация прекратилась? Эти люди осуждены обществом? Возбудили какие-то дела? Нет, все происходит так, как и раньше. Более того, Рада и Киеврада постановила праздновать убийц евреев», - аргументировал Долинский актуальность видеозаписи.Аудитория Эдуарда Долинского активно отреагировала на опубликованные кадры.«Разве рефлекторно зигует? Кажется, вполне осмысленно», - выразил мнение блогер Василий Лузин.«Клешня-то помнит», - обратил внимание Василий Петрович.«Нет слов, в Германии за этот жест пару лет получил бы», - возмутился Андрей Лойтра.«А чего удивляться? Украина с 2014-го окончательно сформированный четвертый недорейх. Я понимаю, что эту реальность многие воспринимать не хотят. Но реальность от этого не меняется. И зигующий дедушка здесь очень гармонично смотрится», - написал Николай Петров.«Какая она, Украина, может быть единой, когда такие сволочи у нас в почете? Это дно!», - отметил Сергей Мазуров.