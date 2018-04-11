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«Классные, новые, умные»: Трамп призвал Россию приготовиться к американским ракетам в Сирии

11 апреля 2018, 19:09  •  133 • В мире
Россия должна быть готова к «умным» ракетам, которые Соединённые Штаты могут выпустить по Сирии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. После этого он призвал остановить гонку вооружений и предложил Москве «помочь с экономикой». По данным СМИ, к сирийскому побережью направляется американский авианосец и группа эсминцев, а в воздух поднялся «самолёт Судного дня» Boeing E-4B Nightwatch. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что ракетный удар может уничтожить свидетельства провокации боевиков в Думе до прибытия миссии ОЗХО. Что стоит за угрозами Трампа — в материале RT.
 
Президент США Дональд Трамп Reuters © Carlo Allegri
 

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к возможным ракетным ударам по Сирии. Такое сообщение американский лидер опубликовал в своём Twitter.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные! Нечего иметь дело с Животным-Душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!» — заявил Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Однако спустя 40 минут он опубликовал более миролюбивое сообщение, призвав «остановить гонку вооружений». Глава Белого дома отметил, что отношения Соединённых Штатов с Россией находятся «на самом низком уровне».

«Отношения с Россией у нас хуже, чем когда-либо. Хуже даже, чем во времена холодной войны. Причин этому нет. России нужно, чтобы мы помогли ей с экономикой, а это совсем несложно. Нам нужно также, чтобы все страны работали сообща. Остановим гонку вооружений?» — предложил Трамп.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Ухудшение отношений с Россией американский президент связал с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве» в американские выборы.

Заявления Трампа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она посоветовала применять «умные» ракеты против боевиков.

«Умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала она в Facebook.

Захарова подчеркнула, что ракетные удары, о которых говорит Трамп, могут уничтожить доказательства применения химоружия в городе Дума, которое якобы осуществили правительственные силы. Отметим, что в ближайшее время в район инцидента будет направлена миссия Организации по запрещению химического оружия.

«А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас «умные» ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами «умных» ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — задалась вопросом Захарова.

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Дипломат поприветствовала предложение Трампа остановить гонку вооружений: «Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского».

«Будет президентом-болтуном»

Слова Трампа предназначены для «внутреннего потребления», уверен член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков. В беседе с RT он напомнил, что ранее подобные угрозы звучали в адрес Северной Кореи и её лидера Ким Чен Ына.

«Мы слышали так много мерзостей. Трамп был готов уничтожить огнём, сжечь, сотворить что угодно, но в реальности Трамп ищет возможность перейти к фазе переговоров с Северной Кореей. Трамп подтягивал три огромные флотилии, чтобы нанести массовый удар по Северной Корее, однако нанесён он не был. Если Трамп готов будет отвечать перед сенатом и конгрессом, то ему нужно быть стратегом и показать, что он не слабак и отвечает за свои слова. Если он будет угрожать и ничего не делать, это будет означать, что он является президентом-болтуном», — считает эксперт.

Громкие высказывания являются частью информационной войны против России, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, подобными заявлениями, а также решением отправить авианосец в Средиземное море Трамп намерен принудить Россию сесть за стол переговоров.

По информации СМИ, в сторону сирийского побережья выдвинулась группа кораблей во главе с авианосцем ВМФ США «Гарри Трумэн», а также эсминцы «Дональд Кук» и «Портер».

  • Американский авианосец «Гарри Трумэн»
  • Reuters

Кроме того, США подняли в воздух «самолёт Судного дня» Boeing E-4B Nightwatch, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir. По информации СМИ, воздушное судно предназначено для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. Самолёт представляет собой командный центр, который в случае ядерной войны может находиться в воздухе в течение длительного времени.

Airborne from Wright-Patterson?!

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