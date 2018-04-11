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«Классные, новые, умные»: Трамп призвал Россию приготовиться к американским ракетам в Сирии
11 апреля 2018, 19:09 • 133 • В мире
Россия должна быть готова к «умным» ракетам, которые Соединённые Штаты могут выпустить по Сирии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. После этого он призвал остановить гонку вооружений и предложил Москве «помочь с экономикой». По данным СМИ, к сирийскому побережью направляется американский авианосец и группа эсминцев, а в воздух поднялся «самолёт Судного дня» Boeing E-4B Nightwatch. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что ракетный удар может уничтожить свидетельства провокации боевиков в Думе до прибытия миссии ОЗХО. Что стоит за угрозами Трампа — в материале RT.
Президент США Дональд Трамп Reuters © Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к возможным ракетным ударам по Сирии. Такое сообщение американский лидер опубликовал в своём Twitter.
«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные! Нечего иметь дело с Животным-Душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!» — заявил Трамп.
Однако спустя 40 минут он опубликовал более миролюбивое сообщение, призвав «остановить гонку вооружений». Глава Белого дома отметил, что отношения Соединённых Штатов с Россией находятся «на самом низком уровне».
«Отношения с Россией у нас хуже, чем когда-либо. Хуже даже, чем во времена холодной войны. Причин этому нет. России нужно, чтобы мы помогли ей с экономикой, а это совсем несложно. Нам нужно также, чтобы все страны работали сообща. Остановим гонку вооружений?» — предложил Трамп.
Ухудшение отношений с Россией американский президент связал с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве» в американские выборы.
Заявления Трампа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она посоветовала применять «умные» ракеты против боевиков.
Захарова подчеркнула, что ракетные удары, о которых говорит Трамп, могут уничтожить доказательства применения химоружия в городе Дума, которое якобы осуществили правительственные силы. Отметим, что в ближайшее время в район инцидента будет направлена миссия Организации по запрещению химического оружия.
«А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас «умные» ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами «умных» ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — задалась вопросом Захарова.
Дипломат поприветствовала предложение Трампа остановить гонку вооружений: «Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского».
«Будет президентом-болтуном»
Слова Трампа предназначены для «внутреннего потребления», уверен член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков. В беседе с RT он напомнил, что ранее подобные угрозы звучали в адрес Северной Кореи и её лидера Ким Чен Ына.
«Мы слышали так много мерзостей. Трамп был готов уничтожить огнём, сжечь, сотворить что угодно, но в реальности Трамп ищет возможность перейти к фазе переговоров с Северной Кореей. Трамп подтягивал три огромные флотилии, чтобы нанести массовый удар по Северной Корее, однако нанесён он не был. Если Трамп готов будет отвечать перед сенатом и конгрессом, то ему нужно быть стратегом и показать, что он не слабак и отвечает за свои слова. Если он будет угрожать и ничего не делать, это будет означать, что он является президентом-болтуном», — считает эксперт.
Громкие высказывания являются частью информационной войны против России, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, подобными заявлениями, а также решением отправить авианосец в Средиземное море Трамп намерен принудить Россию сесть за стол переговоров.
По информации СМИ, в сторону сирийского побережья выдвинулась группа кораблей во главе с авианосцем ВМФ США «Гарри Трумэн», а также эсминцы «Дональд Кук» и «Портер».
Кроме того, США подняли в воздух «самолёт Судного дня» Boeing E-4B Nightwatch, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir. По информации СМИ, воздушное судно предназначено для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. Самолёт представляет собой командный центр, который в случае ядерной войны может находиться в воздухе в течение длительного времени.
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