Мария Захарова отметила "интересный аспект" в скандальном заявлении G7 о России. В этом аспекте была даже некоторая новизна - от нас требовали "предсказуемости и стабильности", однако для этого теперь понадобился целый коллектив. Впрочем, и классики КВН о саммите G8 и Путине это не отменяет - она, очевидно, не устареет никогда.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о совместном заявлении лидеров стран G7, принятом по итогам саммита. В том числе в тексте заявления содержится требование к России. Политики намерены развивать отношения с нашей страной, однако требуют от нас "стабильности и предсказуемости".

Мария Захарова, оценивая сказанное политиками, подчеркнула, что в заявлении есть "один интересный аспект". И заключается он в том, что теперь задача "сделать Россию стабильной и предсказуемой" считается "сферой совместных отношений". Однако надо понимать, что Россия годами подтверждает свою предсказуемость, а значит, дело за "Семёркой", подчеркнула Мария Захарова.

А помимо "интересного аспекта", есть и классика КВН. Ещё 20 лет тому назад о членах "Семёрки" всё было сказано. Легендарная шутка КВН прозвучала в 2000 году, когда петербургская команда показала миниатюру "Путин, волк и семеро козлят". Тогда работу президента России Владимира Путина на саммите G8 описали так:

" Путин на G8 - это волк и семеро козлят. Причем "козлят" - это глагол".

А начали миниатюру с того, как поменялись некогда "свои парни" - кто-то остался тут, "а Володька..." в президенты пошёл. С учётом последовавших угроз от стран - членов "Семёрки", причём не только в отношении России, но и наших союзников, вынуждены констатировать: в политике так называемых партнёров мало что поменялось.

Напомним, из G8 Москву исключили в 2014 году, после чего изменилось название структуры на G7. Наша страна работала с партнёрами по G8 с 1997 года. А политическое решение о приостановлении членства было принято после того, как крымчане решили вернуться в состав России. В последнее время всё чаще звучат предложения вернуть Россию в "Семёрку", сделав сообщество привычной "Восьмёркой". Однако Москве это уже неинтересно, о чём неоднократно заявлялось на разных политических уровнях.