«Классик военного искусства»: какую роль Василий Маргелов сыграл в истории отечественных вооружённых сил

110 лет назад родился легендарный военачальник — Герой Советского Союза Василий Маргелов. Командир, ярко проявивший себя в годы Великой Отечественной, впоследствии возглавил Военно-воздушные силы СССР и разработал тактику применения крылатой пехоты. Роль этого рода войск, отцом-основателем которых по праву можно назвать Маргелова, резко возросла во времена холодной войны. Эксперты отмечают, что признание десантников элитой вооружённых сил произошло во многом именно благодаря Василию Маргелову. По словам историков, о широком народном признании генерала армии свидетельствует и неофициальная расшифровка аббревиатуры ВДВ — «войска дяди Васи».

Василий Маркелов родился 27 декабря 1908 года в Екатеринославе (в наши дни — город Днепр на Украине), куда его семья переехала из Белоруссии. Его фамилия изначально писалась именно через букву «к». Однако позже из-за орфографической ошибки в партийном билете Василия Филипповича она приобрела привычное теперь звучание. Отец Маргелова был рабочим-металлургом. Когда Василию было четыре года, семья вернулась в Белоруссию и поселилась в городе Костюковичи.

Путь командира

По данным историков, Василий Маргелов посещал церковно-приходскую школу, а затем — школу сельской молодёжи. Был учеником и помощником мастера в кожевенной мастерской, работал на местном «Хлебопродукте» и на почте. В 15 лет, снова переехав в Екатеринослав, Василий устроился чернорабочим на шахту им. М.И. Калинина. Однако вскоре вернулся в Белоруссию и три года проработал в леспромхозе, где прошёл путь от лесника до председателя рабочего комитета.

Своё призвание Маргелов нашёл в 1928 году, когда началась его служба в армии. Он попал в Объединённую белорусскую военную школу имени ЦИК БССР — среднее учебное заведение, готовившее командиров для пехоты, артиллерии и кавалерии. Василий Маргелов оказался сначала в группе снайперов, однако впоследствии стал старшиной пулемётной роты. Тогда же он вступил в ВКП(б).

Завершив учёбу в 1931 году, Василий Маргелов получил назначение в пулемётный взвод 33-й Белорусской стрелковой дивизии, но вскоре вернулся на службу в альма-матер и в 1936-м стал командиром пулемётной роты.

С 1938-го Маргелов проходил службу в 8-й Минской стрелковой дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, где сначала был командиром батальона, а затем начальником дивизионной разведки. В составе 8-й стрелковой дивизии он участвовал в присоединении к СССР Западной Украины и Белоруссии. Затем был переведён на должность командира Отдельного разведывательного лыжного батальона в 122-ю стрелковую дивизию, в составе которой отправился в Карелию. Разведчики Маргелова хорошо проявили себя в ходе советско-финской войны. В частности, согласно информации отдельных источников, они смогли захватить в плен нескольких военнослужащих формально нейтральной Швеции, числившихся в Финляндии добровольцами.

В 1940 году Маргелов был назначен сначала помкомандира полка в 122-й дивизии, а затем — командиром 15-го отдельного дисциплинарного батальона Ленинградского военного округа.

На фронтах Великой Отечественной



После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Василий Маргелов был повышен в должности, став в 32 года командиром полка, созданного в составе 1-й дивизии народного ополчения Ленинградского фронта на основе всё того же 15-го дисбата.

А уже в ноябре 1941-го молодой командир получил новое назначение — он возглавил 1-й Особый лыжный полк моряков Краснознамённого Балтийского флота. Личный состав подразделения в количестве 1,2 тыс. человек был набран из числа добровольцев. В конце ноября 1941-го полк понёс значительные потери на Ладоге, Маргелов был тяжело ранен. Как выяснилось впоследствии, гитлеровские офицеры в своих донесениях называли маргеловцев военной элитой, а также отмечали их упорство и нежелание сдаваться в плен. Историки пишут, что в память о подвигах моряков, которыми он командовал в 1941-м, Маргелов добился права носить тельняшки и для бойцов ВДВ.

Василий Маргелов с советскими солдатами во время Великой Отечественной войны

© Wikimedia commons

В 1942-м оправившийся от ранения Маргелов стал командиром 13-го стрелкового полка, а следом — начальником штаба 3-й гвардейской стрелковой дивизии. Из-за ранения комдива Кантемира Цаликова руководство соединением перешло к Маргелову. Летом 1942 года 34-летний командир повёл дивизию в атаку на хорошо укреплённые позиции нацистов на Миус-фронте. Подчинённые Маргелова смогли прорвать две полосы обороны противника и освободить от гитлеровцев село Степановка, сформировав таким образом позиции для штурма одной из ключевых высот Донбасса — Саур-могилы.

«В декабре 1943 года Василий Маргелов возглавил 49-ю гвардейскую стрелковую дивизию, участвовавшую в форсировании Днепра и освобождении Херсона в марте 1944-го. За командирские навыки и отвагу, проявленную в этих сражениях, гвардии полковнику Маргелову было присвоено звание Героя Советского Союза. Во главе 49-й дивизии он освобождал от нацистов юг Украины, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Австрию и Венгрию. В мае 1945-го его бойцы взяли в плен две дивизии СС, фанатично преданные Гитлеру», — рассказал в интервью RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

На Параде Победы в Москве генерал-майор Маргелов был комбатом сводного полка 2-го Украинского фронта.

Ещё в 1930-е годы Советский Союз оказался в авангарде создания парашютно-десантных подразделений. Идеи американского командования провести воздушный десант в Европе во время Первой мировой войны так и не были реализованы. Экспериментальное десантирование военнослужащих в индивидуальном порядке и в небольших группах проводилось в США, Италии и странах Латинской Америки, однако широкого практического применения всё это так и не получило.

При этом в СССР ещё в 1929 году был совершён первый посадочный десант с дальнейшим боевым применением доставленных по воздуху красноармейцев против отряда басмачей в Таджикистане. 2 августа 1930-го парашютный десант был высажен под Воронежем, а в 1935-м под Киевом в ходе массовых учений были сброшены сразу 1188 десантников. В составе РККА сначала формировались авиадесантные отряды, а затем — батальоны и бригады.

Василий Маргелов с советскими десантниками

© Wikimedia commons

На Западе на десантные инициативы СССР реагировали неоднозначно. В Британии советских военачальников иронично называли «мечтателями», а вот Германия учла опыт Красной армии, начав формирование парашютных частей, которые были весьма эффективно применены гитлеровским командованием на начальной стадии Второй мировой войны.

В 1941-м в СССР развернули уже пять воздушно-десантных корпусов и ввели должность командующего ВДВ, фактически выделив их в отдельный род войск. Зимой и весной 1942 года десантники хорошо зарекомендовали себя в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. Несколько десантных бригад совместно с подразделениями 1-го кавалерийского гвардейского корпуса, действуя в тылу противника, сковали семь гитлеровских дивизий.

Массовые десанты применялись при форсировании Днепра, а также на Дальнем Востоке в ходе войны с Японией. Однако с единой стратегией и тактикой применения новых воздушно-десантных войск советское командование достаточно долго не могло определиться. Десантные подразделения постоянно переформировывали и меняли их структуру. Они оказывались то отдельной армией, замыкающейся на Ставку, то управлением в подчинении Военно-воздушных сил. В 1946 году их вывели из состава ВВС и включили в Сухопутные войска, подчинив непосредственно министру и объявив резервом Верховного главнокомандования.

В 1948 году в ВДВ пришёл Маргелов. После окончания Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова герой Великой Отечественной войны, имевший богатый опыт действий в тылу противника, возглавил 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию (в наши дни она известна под неофициальным названием «Псковская»). Два года спустя он стал командиром 37-го гвардейского воздушно-десантного Свирского Краснознамённого корпуса, а в 1954-м принял командование всеми Воздушно-десантными войсками СССР.

ВДВ СССР Василий Маргелов возглавлял рекордные 23 года — вплоть до 1979-го (за исключением двухлетнего перерыва в 1959—1961 годах, когда он занимал должность первого заместителя командующего). В 1967 году ему было присвоено воинское звание генерала армии.

Десантники Маргелова выполняли особо сложные задачи в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968-м.

По словам экспертов, в ВДВ Маргелов провёл колоссальную работу.

«Командующий сделал упор на повышение мобильности и управляемости подразделений. Он наладил сотрудничество с представителями военно-промышленного комплекса и благодаря этому добился разработки специальной авиационной техники, боевых машин десанта, новых видов парашютных и специальных стрелковых систем», — отметил Михайлов в беседе с RT.

Сыновья Василия Маргелова

© Wikimedia commons

В 1973 году под Тулой впервые в истории с самолёта АН-12 на парашютно-платформенных средствах в комплексе «Кентавр» десантировался БМД-1 с военнослужащими на борту. Оператором-наводчиком в составе экипажа был сын командующего Александр Маргелов. Василий Филиппович, по воспоминаниям очевидцев, прибыл в командный центр и готов был отвечать своей головой, если что-то пойдёт не так. Но всё прошло согласно плану. Уже в 1976 году Александр Маргелов принял участие в первом испытании нового комплекса «Реактавр», позволявшего технике совершать мягкую посадку.

По словам экспертов, десантирование боевых машин с экипажами давало возможность вводить части ВДВ в бой всего через 22 минуты. В условиях холодной войны, когда перед десантниками могла быть поставлена задача по уничтожению пусковых установок ядерного оружия противника, такая оперативность была крайне важна. С учётом того, что советские воздушно-десантные войска стали самыми массовыми в мире, их мобильность создавала широкие возможности для манёвра против любого потенциального противника.

«Войска дяди Васи»

При Маргелове в ВДВ была введена новая форма, отличающая десантников от всех других родов войск: небесно-голубые тельняшки и береты — сначала малиновые, а затем голубые.

В возрасте 65 лет командующий в последний раз прыгнул с парашютом — в общей сложности таких прыжков в его жизни было более 60. В 70 лет Василий Маргелов стал одним из генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Кроме того, он возглавлял государственную экзаменационную комиссию в Рязанском воздушно-десантном училище.

Ушёл из жизни Василий Маргелов в 1990 году. Пятеро сыновей легендарного генерала связали свою судьбу с армией — службой в ВДВ и разведке, а также работой на оборонных предприятиях.

Один из памятников Василию Маргелову

РИА Новости

© Любовь Чиликова

Памятники Маргелову установлены в разных городах бывшего СССР. Его имя носят улицы и учебные заведения, самое знаменитое из которых — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

«Василий Маргелов — уникальная личность. Нужно было иметь настоящий талант, чтобы сделать ВДВ востребованными не только с военной, но и с общественной точки зрения. И ему это удалось: воздушно-десантные войска стали чрезвычайно популярны в народе, молодые люди мечтали служить в них.

При этом все прекрасно понимали, благодаря кому десантники приобрели такую репутацию — не зря аббревиатуру ВДВ неофициально расшифровывали как «войска дяди Васи». Он заботился о своих бойцах и пользовался у них безмерным уважением», — рассказал в беседе с RT академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

По его мнению, Василий Маргелов до сих пор является вдохновляющим примером для всех российских десантников.

«Его чтят и в России, и в других бывших советских республиках, где остались войска, созданные на базе советских ВДВ. Неудобной фигурой он стал, правда, на Украине. Там о нём стараются лишний раз не вспоминать — с одной стороны, открещиваться от такого земляка неудобно, а с другой — Маргелов является личностью, символизирующей братство российского, украинского, белорусского и других советских народов», — подчеркнул Кошкин.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, деятельность Василия Маргелова стала одной из основ современного военного могущества России.

«С именем Маргелова связано становление и развитие ВДВ, он фактически разрабатывал тактику действия воздушно-десантных войск, которая используется до сих пор. Написав целые разделы в военном деле, он стал классиком военного искусства. Маргелов — это человек-легенда», — подытожил Коротченко.