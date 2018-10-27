«Классический фейл-кейс»: глава «Нафтогаза» заявил об экономической бесперспективности Украины

Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию «падают с геометрической прогрессией». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он отметил, что страна представляет собой «классический фейл-кейс» и не может считаться даже середнячком на глобальном рынке. Как отмечают политологи, такое заявление руководителя газового концерна свидетельствует о крайнем напряжении в политических и предпринимательских кругах страны. Эксперты не исключают скорой отставки Коболева, но считают, что это вряд ли поможет Киеву сохранить лицо. Госказна пустеет, и наполнить её можно будет только очередным кредитом МВФ. Однако фонд потребовал беспрецедентного повышения цен на газ для населения, что приведёт к значительному cнижению платёжеспособности рядовых украинцев.

Киев во время событий 2014 года Reuters

Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают с каждым годом. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки», — цитирует его журнал «Новое время».

По словам Коболева, ответить на вопрос, как Украине выиграть в глобальной конкуренции, со временем становится всё сложнее. Ситуацию усугубляет утечка за рубеж квалифицированных кадров. При таком раскладе шансы Украины выйти в лидеры снижаются «в геометрической прогрессии».

Ранее региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что при нынешних темпах роста ВВП Украине понадобится 100 лет, чтобы догнать развивающиеся европейские страны.

Между тем в Европейском союзе отмечали, что Украина имеет колоссальный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе.

«Здраво оценивает перспективы»

На Украине переходят к более реалистичным оценкам действительности, и Коболев здраво оценивает перспективы своей структуры и экономики в целом, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Коболев должен хорошо владеть ситуацией, потому что энергоносители — это кровь экономики. Ну и газ для Украины — это вопрос принципиальный. Если человек знает и здраво оценивает перспективы своей структуры — «Нафтогаза», — то очевидно, что он в состоянии здраво оценить перспективы украинской экономики», — рассказал эксперт.

При этом, по мнению Ищенко, обстановка в концерне в связи с подготовкой к беспрецедентному росту тарифов для населения, скорее всего, оставляет желать лучшего.

«Понятно, что корабль уже идёт на дно и спасти его ничто не может. Думаю, он (Коболев. — RT) не случайно свою миллионную премию, которую получил за ещё не состоявшуюся окончательно победу над «Газпромом» в стокгольмском суде, вывел в США. Наверное, собирается вслед за премией», — предположил эксперт.

Политолог Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, в беседе с RT отметил, что такие заявления со стороны Коболева могут быть попыткой обосновать причины «скорой отставки».

«Вероятно, он (Андрей Коболев. — RT) будет аргументировать отставку тем, что ему не дали провести реформы и добиться в своей отрасли позитивных результатов. Будет искать причины провалов не в себе, а во внешних факторах», — считает Бортник.

«На пути к XV веку по структуре производства»

Слова Коболева об экономической отсталости страны — не открытие, государство переживает экономический кризис. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, на Украине сейчас происходит деградация промышленного производства, а квалифицированные кадры покидают страну в поисках работы.

«Украина находится на пути к XV веку по структуре производства. Происходит упадок городов, деградация промышленного производства, потому что большое количество квалифицированных, грамотных и непьющих уехали работать в Россию, Казахстан, Польшу», — рассказал эксперт.

При этом Колташов связывает упадок экономики Украины с государственной политикой.

«Государственная политика убила внутренний рынок на Украине, разорила потребителя и будет разорять его дальше, потому что повышение цен на газ, предусмотренное в связи с требованиями МВФ, просто ещё больше понизит уровень жизни и уровень потребления», — добавил Колташов.

Экономический спад на Украине во многом обусловлен политической нестабильностью, а также провалом реформ, которые должны были способствовать росту экономики, подчеркнул первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Игорь Ковалёв.

«Все реформы, которые заявлялись и должны были способствовать существенному росту украинской экономики, по сути дела, провалились. Недаром МВФ не спешит представлять очередной транш Украине. Кроме того, на экономику влияет общая политическая нестабильность, поскольку для бизнеса, как известно, очень важна именно политическая стабильность, спокойствие в стране. Каких-то серьёзных перспектив для уверенного роста экономики Украины я не вижу», — отметил эксперт.

Газовый вопрос

Вскоре после заявления Коболева стало известно, что кабмин Украины выпустил постановление о трёхэтапном повышении цены на газ для населения. В постановлении сообщается, что следующее изменение стоимости газа может произойти в мае 2019 года.

При этом правительство Украины уже анонсировало рост цен за газ с 1 ноября 2018 года. Последний этап повышения стоимости голубого топлива запланирован на 1 января 2020 года.

Напомним, что в конце сентября Международный валютный фонд и власти Украины были намерены договориться о новой программе сотрудничества в случае, если Киев выполнит ряд условий, в том числе повышение цен на газ. Речь шла о стендбай-кредите на $5—6 млрд сроком на 12—15 месяцев.