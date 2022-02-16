«Классическая политика двойных стандартов»: как США вынуждают Европу отказаться от российского газа

Соединённые Штаты нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы в том числе вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, для этого Вашингтон всячески пытается блокировать запуск газопровода «Северный поток — 2», оказывает давление на Германию и грозит санкциями. Между тем, как сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, США активно ищут возможности для замещения поставок энергоносителей из РФ. Вместе с тем она не дала прямого ответа на вопрос, готов ли Вашингтон отказаться от экспорта российских нефти и газа. Эксперты отмечают, что в отношении энергоносителей американцы придерживаются двойных стандартов, так как, требуя от Европы отказаться от газа из РФ, они при этом не готовы поступаться своими интересами.

США заинтересованы в энергетическом рынке Европы, поэтому используют любые предлоги, чтобы вытеснить оттуда Россию. В частности, продолжают нагнетать для этого напряжённость вокруг Украины. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Четвёртая республика» на канале Rete4 телекорпорации Mediaset. При этом, подчеркнула она, поставки газа в Европу гарантированы не только договорённостями между странами, но и их «историей отношений».

«Россия является самым надёжным поставщиком. Это вызывает раздражение у США, потому что это огромный рынок, который они хотят захватить. И поэтому они придумывают ситуацию вокруг Украины, в частности, чтобы воспрепятствовать «Северному потоку — 2», чтобы заставить Германию отказаться от проекта, угрожают санкциями, чтобы занять этот рынок и начать поставлять свои ресурсы», — заявила Захарова.

В связи с этим она рекомендовала Италии наложить вето во время голосований за санкции, если процедура будет проходить в Европе. Дипломат также назвала «сумасшествием и фальсификацией» все те обвинения, которые звучат в последнее в время в адрес России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

США рассматривают варианты

Тем временем в Вашингтоне ищут пути для обеспечения Европы газом на случай обострения ситуации вокруг Украины и необходимости заменить энергопоставки из России.

«Мы работаем со странами и компаниями по всему миру, чтобы обеспечить бесперебойные поставки и смягчить последствия колебаний цен, влияющих на американцев, на Европу и мировую экономику», — заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, продолжаются консультации с крупными мировыми производителями, «чтобы предложение соответствовало спросу». Она также отметила, что поиск дополнительных объёмов «нероссийского газа» ведётся на территории от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США.

«Перебои поставок энергоносителей через Украину окажут самое серьёзное влияние на рынок природного газа в Европе. Потому мы взаимодействуем с европейскими союзниками, чтобы скоординировать планируемые ответные меры, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей», — пояснила представитель Белого дома.

О своей готовности рассмотреть возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу уже заявили в Южной Корее и Японии. В Брюсселе также сообщили об активизации диалога по увеличению поставок газа с Азербайджаном, Норвегией, Катаром и Египтом.

Между тем, как сообщил 14 февраля в своём Telegram-канале «Газпром» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), европейские газовые хранилища уже опустошены на 90,8% от объёма газа, закачанного туда в летний сезон.

«С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений», — подчеркнули в компании.

Так, общий уровень заполненности подземных газовых хранилищ (ПГХ) оценивается в менее чем 34%. При этом подземные хранилища Германии и Франции исчерпаны уже более чем на две трети. На минимальном уровне находится и заполненность украинских ПГХ.

Белый дом

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© Eric Thayer

Несмотря на это, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам телефонных переговоров 14 февраля пришли к соглашению о необходимости снижения зависимости европейских стран от газа из России. По их мнению, этот шаг «больше каких бы то ни было других мер ударит по стратегическим интересам России».

При этом обсуждать собственные отношения с Россией по импорту в Соединённых Штатах не горят желанием. Так, Карин Жан-Пьер довольно уклончиво ответила на вопрос, готовы ли в Вашингтоне отказаться от закупок нефти и газа в России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

«Это предположения... Мы очень чётко заявили, что если они (русские. — RT) вторгнутся, а мы в этом вопросе продвигаемся скоординированно и в полном согласии с нашими европейскими союзниками и партнёрами, то это повлечёт серьёзные экономические последствия, которые будут иметь решающее значение. Других подробностей предоставить я не могу», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Газовая необходимость

Между тем в Европе единства мнений относительно санкций против энергетического сектора, которые так продвигают США, не наблюдается. В частности, председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости назвал «сложным» введение рестрикций против РФ в условиях нужды Европы в её газе.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter 8 февраля заявил, что Евросоюзу не стоит во всём следовать курсу политики США, так как из-за эскалации ситуации на Украине в большей степени пострадают интересы европейцев, чем американцев. Ведь это, по его словам, приведёт к новому скачку цен на энергоносители.

«Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев», — призвал Ле Мэр.

Помимо этого, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в интервью медиагруппе Funke 29 января напомнил, что Россия — один из основных поставщиков газа для ФРГ.

«В короткое время полностью или в значительной мере заменить эту долю точно было бы нелегко», — указал он.

О том, что энергетическая сфера чувствительна для Европы, сказал и глава МИД Австрии Александер Шалленберг 23 января в интервью газете Die Presse am Sonntag.

«Мы в Европе в определённой степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если хотим получать тепло и электричество», — признал министр.

Его слова 13 февраля в эфире телеканала ORF подтвердила и министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбёк, отвечая на вопрос о том, могут ли санкции против России болезненно отразиться на стране.

Цель — энергозависимость Европы

Опрошенные RT эксперты отмечают, что Мария Захарова весьма точно описала одну из целей США в раздуваемой сегодня истерии вокруг России и Украины. По их словам, США пытаются всеми силами зайти и закрепиться на европейском энергетическом рынке.

«Американцы с недавнего времени стали экспортёрами сжиженного природного газа, поэтому довольно агрессивно продвигают его на внешних рынках. Азиатского рынка им мало, и они хотят, чтобы Европа стала зависима от США не только в плане геополитики, но и в плане энергетической безопасности. Так что против России сейчас используются инструменты недобросовестной конкуренции, в число которых входят санкции и очернение Москвы», — пояснил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Танкер с СПГ

AFP

© STR / JIJI PRESS

При этом, напомнил он, Россия отнюдь не является монополистом на европейском энергорынке, так как доля её газа — около 35%.

Того же мнения придерживается и заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он отметил, что США сегодня манипулируют ситуацией, чтобы увеличить привлекательность собственной экономики и энергетики за счёт роста цен на энергоресурсы для других конкурентов на глобальном рынке. Однако в данный момент невозможно просто взять и направить в Европу больше газа, подчеркнул аналитик.

«Резервных производственных мощностей сейчас ни у кого нет. Поэтому дополнительные поставки могут быть организованы только за счёт перераспределения потоков между рынками. Безболезненно это сделать нельзя, как и полностью заместить российский газ для Европы в среднесрочной перспективе», — добавил Гривач.

О том, что Европе нужны газовые поставки из РФ, в разговоре с RT сказал и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Несмотря на то, что российского газа на рынке Европы чуть больше трети, это всё равно очень много и заменить его быстро не получится. Американцы договариваются с разными странами, однако ни одна из них не имеет такой возможности. Это видно по цифрам. Если российские поставки прервутся, то Европу ждёт колоссальный кризис», — подчеркнул он.

И в Европе это понимают, поэтому и звучат голоса против слепого следования политике США, заметил Митрахович. Он также указал на тот факт, что США сами заинтересованы в импорте нефти и газа из России и рвать эти контракты Вашингтон не стремится.

«Бизнес-интересы США состоят в том, чтобы продолжать работать с Россией. Россия продолжает поставлять нефтепродукты в Америку в больших количествах. Это важно для американских нефтеперерабатывающих заводов. Мы примерно на втором—третьем месте по поставкам нефти в страну», — сказал эксперт.

В связи с этим Никита Данюк охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «классическую политику двойных стандартов», когда США отделяют свои интересы от интересов союзников.

«В данном случае целенаправленное игнорирование американцами интересов Европы является вопиющим случаем. И многим политикам в Европе это не нравится, поэтому они начинают говорить о том, что санкции, которые существуют, вредят в первую очередь Европе и выгодны США, что это бесперспективная политика, от которой нужно отказаться», — подытожил аналитик.