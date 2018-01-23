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Klassekampen: Украина отказалась от мира и готова к войне

23 января 2018, 02:24  •  139 • Украина
Норвежская общенациональная левая газета Klassekampen опубликовала статью о принятом на Украине законе «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», прозванном в народе «законом войны».
Даже в далёкой Норвегии понимают, что новый закон означает отказ от попыток мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и перечёркивает минские договорённости. Следует заметить, что Klassekampen считается социалистическим изданием. В числе его владельцев политическая партия Rødt («Красные»), три крупнейших отраслевых профсоюза Норвегии, норвежские издательства Oktober и Pax. Редакционная коллегия газеты не стесняется назвать чёрное чёрным, а не белым, как привыкла это делать остальная Европа. Такая политика издания не осталась незамеченной – печатный тираж его стабильно растёт.
«Новый украинский закон делает возможным восстановление контроля над управляемым мятежниками Донбассом с помощью военной силы», – считает автор статьи Петер Юхансен (Peter M. Johansen).
Неизвестно, является ли закон стартовым выстрелом к новой попытке полномасштабной военной операции или «подготовкой к новой войне», как говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, но уже сегодня наблюдатели ОБСЕ сообщают, что интенсивность боевых действий растёт с каждым днём. А Пётр Порошенко получил практически неограниченные полномочия для осуществления военных операций, отмечает издание.
При этом ситуация, которая сложилась в Киеве, позволяет трактовать закон больше как политический, нежели чисто военный, считает Юхансен. Порошенко испытывает давление со стороны как правых экстремистов, так и части политической и экономической элиты, союзной Западу, пишет Klassekampen.
Крайне правые никогда не признавали Минские соглашения, вместе с тем их позиции в вооружённых силах сильны. Ультранационалистическая партия «Правый сектор»* в настоящее время вербует бойцов в бригаду «Азов» и другие вооружённые добровольческие группы. Они считают, что Порошенко проявляет излишнюю сдержанность и не возвращает Донбасс с помощью военной силы, и очень хотят навсегда освободить регион от русскоговорящих.
Вместе с тем на Порошенко давят элиты, использующие в своём давлении народное недовольство.
Если к этому добавить проблемы с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который открыто призывает к импичменту Порошенко и находит тех, кто его поддерживает, и то, что выборы президента Украины уже не за горами, можно сделать вывод, что принятие такого спорного закона, разрешающего начать полномасштабную войну, – единственный выход из политического тупика, в который попали Пётр Порошенко и вся Украина, резюмирует Klassekampen.
Соб. корр. ФСК
* Организация запрещена в России

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