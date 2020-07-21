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Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 03:00 • 80 • Политика
Владимир Путин перенёс визит в Крым с 16 на 20 июля. "Я думаю, что есть какая-то часть элиты, которая заинтересована стратегически в развитии страны. Там Белоусов тот же… А есть и те, кто просто хочет, пока есть возможность, решить свои какие-то частные вопросы, набить карманы под надуманным предлогом. И уравновесить всё это способен лишь глава государства", - считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Поездку президента России Владимира Путина в Крым, которая должна была состояться 16 июля, пришлось отложить до 20-го числа. В Кремле перенос визита объяснили необходимостью провести совещание с членами правительства. Своим мнением на этот счёт с Царьградом поделился президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Он считает, что перенос в действительности связан с противоречиями, которые возникли в системе управления сейчас в связи с использованием средств в казне. Конкурирующие группы прилагают всё больше усилий, для того чтобы иметь доступ к тем средствам, которые ещё пока доступны. Поэтому может быть какая-то клановая конкуренция.
В число последних, по мнению эксперта, входят олигархи, которые пытаются выбить деньги там любым путём. Кроме того, существует группа "бухгалтеров", которая под видом экономии средств парализует вообще всё, что только можно, добавляет Андрей Бунич. И уравновесить всё это способен лишь глава государства, считает специалист.
Интересы финансового блока явно противоречат интересам страны. А Белоусов действительно открыто выступает против этого клана, уверен Бунич.
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