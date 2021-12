Клан Бжезинских приступает к балканизации СНГ

Все Бжезинские исходят из того, что Россия не сможет восстановить свой державный статус без Украины

В ночь на 18 декабря Сенат США одобрил назначение Марка Бжезинского – сына бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского на должность главы американской дипмиссии в Польше.

Марк Бжезинский. Фото: thefirstnews.com

В постсоветской истории это событие имеет символическое значение. Особенно учитывая, что в текущем году Бжезинского-младшего назначают на должность посла в Польше второй раз. Летом правительство Польши отказалось выдать ему агреман, чем, по мнению западных СМИ, выставило себя на посмешище. Варшава потребовала, чтобы представитель Вашингтона сначала отказался от польского гражданства, которого у него нет. Поляки же заявили, что родившийся в 1928 году в Варшаве Збигнев Бжезинский имел польское гражданство и с точки зрения законов Польши его сын также является её гражданином. А поскольку гражданин Польши не может быть послом другого государства в своей стране, Марку Бжезинскому предложили обратиться к президенту Анджею Дуде с просьбой лишить его польского гражданства. Марк Бжезинский-младший, который уже был послом США в Швеции, в свою очередь отказался просить о чем-либо президента Польши.

Подоплека этой истории, по данным шведских журналистов, заключается в охлаждении отношений Варшавы и Вашингтона после появления в Белом доме Д. Байдена. Якобы «новый президент США не стал, как Трамп, закрывать глаза на нарушения в области демократии, свободы слова, прав ЛГБТ и на ограничения независимости правовой системы в Польше, поэтому сейчас прохладные отношения грозят перейти в стадию глубокой заморозки».

Однако, судя по решению Сената США, ситуация на границах с Украиной и Белоруссией настолько «разогрета», что даже озабоченность «правами ЛГБТ» отошла на второй план. Вашингтону крайне важно, чтобы в Варшаве срочно оказался не просто профессионал, а потомственный русофоб, сторонник украинского неонацизма, специалист по балканизации и постсоветскому пространству в одном лице. И лучшей кандидатуры чем женатый на «щирой украинке» Наталье Лопатнюк Марк Бжезинский, в данном случае не найти.

В 1999-2001 гг. он занимал при президенте Клинтоне в Совете национальной безопасности США должность директора по России, Евразии и Балканам (в т.ч. обосновывал бомбежки Югославии). В 2011-2015 гг. при президенте США Бараке Обаме, который в своё время начал путь в большую политику как студент, опекаемый непосредственно Збигневом Бжезинским, Марк был послом США в Швеции, где выстраивал архитектуру «Восточного партнерства», а также опекал чеченских террористов и их медиаресурсы, действовавшие через Финляндию.

Збигнев Бжезинский. Фото: artstation.com

Несколько слов о наследствености. Отец Марка – Збигнев Бжезинский – один из идеологов однополярного мира, смог в свое время добиться активной позиции римского папы Иоанна Павла II, поляка по происхождению (в миру Кароль Войтыла), объявившего совместный с Соединёнными Штатами и НАТО «крестовый поход против коммунизма» (Советской России). Результатами действий этого тандема стали уничтожение Варшавского договора, волна «бархатных революций» Восточной Европе, победа польской « Солидарности » , т.н. общенациональный Круглый стол переговоров (с прозападной оппозицией), отставка правительства В. Ярузельского, крах ПОРП, нейтрализация польских силовых структур, избрание президентом Леха Валенсы…

Дед Марка у нас менее известен, чем отец. И совершенно незаслуженно. Высокопоставленный дипломат межвоенного режима пилсудчиков Тадеуш Бжезинский (1896-1990) был активнейшим проводником «прометеистской» политики Польши как союзника гитлеровской Германии, поддерживал нацистов и во многом влиял на внешнеполитическую деятельность Варшавы в 1930-х годах. Работая в 1931-1935 гг. в Германии периода расцвета нацизма (в Лейпциге в посольстве Второй Речи Посполитой), Бжезинский-дед сделал всё, что мог, для союза Польши с нацистами. Его вклад в заключение 26 января 1934 года германо-польского пакта «О дружбе и ненападении», ставшего апофеозом рождения нацистской Германии, неоценим. Этот договор между режимами Пилсудского и Гитлера опередил Договор о ненападении между СССР и Германией («пакт Молотова-Риббентропа») на 5 лет и был первым международным договором гитлеровского режима, узаконившим нацизм в глазах Запада.

Тадеуш Бжезинский, 1932. Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Чуть позже, став консулом в СССР (1936-1938), Тадеуш Бжезинский от лица Польши категорически отказался дать гарантию пропуска советских войск для отражения фашистской агрессии и защиты Чехословакии. Так что и в успех Мюнхенского сговора свою лепту он внес. К слову, Тадеуш и его супруга работали в польском консульстве в Харькове, на ул. Ольминского, где и родился Збигнев Бжезинский, записанный ими родившимся в Варшаве.

В 1938 году, после упразднения польского консульства в советской Украине, Тадеуш Бжезинский стал генеральным консулом Польши в Канаде (1938-1945). При этом и в Монреале он был твёрдо уверен, что будущее его страны – в союзе с гитлеровской Германией. Немецкая оккупация Польши в сентябре 1939 года стала для Бжезинского-старшего трагедией, но в то же время она положила начало заокеанской карьере его сына Збигнева.

После прихода к власти в Польше коммунистов Тадеуш Бжезинский стал «невозвращенцем». И вскоре породнился с кланом другого восточноевропейского русофоба. Это случилось после женитьбы юного Збигнева Бжезинского на скульпторе Эмилии Бенеш (род. 1932), внучатой племяннице премьер-министра Чехословакии Эдварда Бенеша. От этого брака и появились сыновья Ян (род. 1963) и Марк (род. 1965), продолжающие сегодня политику деда и отца.

Збигнев, Ян и Марк Бжезинские

Существенный факт: все Бжезинские исходят из того, что Россия не сможет восстановить свой державный статус без Украины. При этом с Украиной их связывают не только вопросы глобальной стратегии. Родовым гнездом шляхетского рода Бжезинских является расположенный в Тернопольской области городок Бережаны (польск. «Бжезаны»). Тадеуш Бжезинский родился и получил образование на Львовщине. За «польскость» этой земли он воевал и против украинских националистов (1918), и против советских интернационалистов (1920). Его сын Збигнев, «неофициально» родившийся в Харькове, официально является якобы единственным неукраинцем – почётным гражданином Львова. Оба внука Ян и Марк успели пожить на территории постсоветской Украины.

Ян Бжезинский побывал и советником правительства Украины. Даже открытый послужной список этого сотрудника американских спецслужб и эксперта по внешней политике и военным делам впечатляет: помощник министра обороны США по Европе и НАТО, награжден орденом за заслуги перед Польшей офицерского класса, наградами военных ведомств Литвы и Латвии, медалью министерства обороны США за выдающиеся заслуги… Владелец и руководитель структуры BRZEZINSKI GROUP, основной вид деятельности – стратегический анализ, разработка и реализация геополитических интересов США. Эта « аналитическая фирма » занимается стратегической разведкой и имеет службу оперативного реагирования, реализующую «мероприятия активного характера»…

В июле 2020 года Ян Бжезинский заявил, что Вашингтон оказывает «недостаточно жесткое» давление на Россию. «На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления, такие как экономические санкции и отправка военных [в Европу вкупе с] недолгосрочной дипломатической изоляцией», — говорил он. По его мнению, такой подход не привел к изменению внешнеполитического курса России «и, вероятно, даже придал ему [президенту Владимиру Путину] храбрости».

Сегодня последовательные «прометеисты» Марк и Ян Бжезинские стремятся «давить» Россию и сражаться с ней до последнего украинца. И так продолжается с самого начала кровопролития в бывшей УССР. Ещё до начала вооружённого конфликта в Донбассе Збигнев Бжезинский опубликовал в журнале Politico (2.05.2014) программную статью «Что Обама должен рассказать американцам про Украину». В ней он предложил превратить Украину в постоянную арену городских боёв. Подчеркнув, что «украинцы будут сражаться лишь осознавая, что получат помощь от Запада, особенно вооружения, необходимые для организации успешных боёв за города».

Синхронно с этим вооружать украинских нацистов призвали и оба сына З. Бжезинского. Марк, курировавший в СНБ США помимо России, Евразии и Балкан еще и НАТО, в апреле 2014 года объяснил европейцам, что рост военных бюджетов теперь можно прикрывать «возникшей угрозой со стороны России». Ян Бжезинский как опытный разведчик выступил в ипостаси советника-представителя нежелательного в России Атлантического совета*** (лоббирующая интересы НАТО организация, созданная в 1961 году) в программной статье в The Washington Post от 24 марта 2014 года «Три способа, которыми НАТО может укрепить безопасность Украины». Затем в передаче телеканала CNN от 14 августа он заявил, что альянс должен оказать Украине поддержку боевой техникой, подготовкой военнослужащих и вооружениями, а также «напомнить русским об Афганистане».

Иначе говоря, сыновья Бжезинского ещё до начала боевых действий в Донбассе начали превращать Украину в «новый Афганистан» для русских. О технологии их отец к тому времени рассказал в интервью, прямо заявив о роли в подготовке афганских исламистов ЦРУ США. Заголовки интервью говорят сами за себя: «Как Джимми Картер и я положили начало моджахедам» (How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen // CounterPunch, 15.01.1998), «Я бы сделал это снова» (I’d Do It Again // The American Interest, 1.05.2008). К слову, к тому времени Бжезинский уже сделал нечто подобное на Балканах, сыграв вместе с сыновьями значимую роль в уничтожении Югославии и бомбёжках Сербии.

Сегодня, переместившись в Варшаву, поближе к границам Украины и Союзного государства России и Белоруссии, Марк Бжезинский может рассчитывать на целый ряд кровно связанных с ним «прометеев» русофобии. (Белорусские исследователи относят к этой команде и нынешнего посла США в Минске Дж. Фишер, так что « семейный подряд Бжезинских » активизирует свои действия и на белорусском направлении). Все эти люди на генетическом уровне являются проводниками прометеизма (польск. Prometeizm) – идеологии и проекта, лежавших в основе геополитики создателей режима Пилсудского. Цель – ослабление и расчленение Российской империи, затем Советского Союза и России с помощью поддержки националистических движений за независимость нерусских народностей, живущих в пределах исторической России. Прометеизм дополняет идею «Интермариума», или федерации «Междуморье» (польск. Międzymorze) и основывается на т.н. ягеллонской линии польской политики, имеющей якобы 600-летний бэкграунд.

Мэтью Бжезинский

Медийную поддержку прометеизма и его проводников обеспечивают на глобальном уровне влиятельный в определенных кругах специалист по формированию общественного мнения, писатель и журналист The New York Times Мэтью Бжезинский (двоюродный брат) и Мика Бжезинская (родная сестра) – автор и ведущая самых рейтинговых программ NBC (в свое время будучи корреспондентом CBS News, именно она непосредственно способствовала формированию у населения планеты необходимого «хозяевам дискурса» восприятия трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года), представляющая интересы семьи в ведущих медиакорпорациях США.

Мика Бжезинская

Учитывая политический вес, активность и возможности клана потомственных русофобов Бжезинских в структурах, лоббирующих интересы НАТО, медиакорпорациях, Пентагоне и Госдепе США, можно быть уверенным: все потомки поклонника нацизма Тадеуша Бжезинского уже в ближайшее время готовятся сыграть значимую роль в антироссийской политике Вашингтона, ведущей к кровопролитию в славянской части бывшего СССР.