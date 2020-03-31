Кладбища готовы и ждут жертв: Мэр Днепра выступил с обращением к гражданам

На Украине, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, мэр Днепра Борис Филатов обратился к горожанам.

На странице в Facebook он написал, что на местных кладбищах уже ударно потрудились и для будущих жертв коронавируса готовы места.

По его словам, 400 могил уже вырыты, рефрижераторы для перевозки тел покойных готовы, а персонал умеет заколачивать гробы.

"Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС. И да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы", - сказал днепровский градоначальник.

Филатов также добавил, что с 2014 года он стал "очень системен".

По последним данным, на Украине зарегистрировано 480 случаев коронавируса, 11 оказались летальными. В стране объявлен карантин и режим чрезвычайной ситуации. За несоблюдение карантинных правил грозит административная и уголовная ответственность.