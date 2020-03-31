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Кладбища готовы и ждут жертв: Мэр Днепра выступил с обращением к гражданам

31 марта 2020, 12:35  •  19 • В мире
Мэр украинского Днепра Борис Филатов "успокоил" горожан заявлением о кладбищах. В разгар коронавирусной инфекции он заявил, что на местных погостах выкопаны сотни могил, рефрижераторы готовы, а персонал обучен заколачивать гробы.
На Украине, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, мэр Днепра Борис Филатов обратился к горожанам.
На странице в Facebook он написал, что на местных кладбищах уже ударно потрудились и для будущих жертв коронавируса готовы места.
По его словам, 400 могил уже вырыты, рефрижераторы для перевозки тел покойных готовы, а персонал умеет заколачивать гробы.
"Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС. И да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы", - сказал днепровский градоначальник.
Филатов также добавил, что с 2014 года он стал "очень системен".
По последним данным, на Украине зарегистрировано 480 случаев коронавируса, 11 оказались летальными. В стране объявлен карантин и режим чрезвычайной ситуации. За несоблюдение карантинных правил грозит административная и уголовная ответственность.

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