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Кивок Байдена "рассорил" прессу и Белый дом

16 июня 2021, 16:30  •  133 • Политика
Байден кивнул в ответ на вопрос, верит ли он Путину, сообщила ведущая канала PBS. В Белом доме утверждают, что президент США просто так поприветствовал прессу.
Президент США Джо Байден доверяет главе России Владимиру Путину. Об этом сообщила ведущая канала PBS Ямиче Алсиндор на своей странице в Twitter. В Белом доме всё отрицают.
Поводом для далеко идущих выводов стал кивок Байдена на вопрос о том, доверяет ли он Путину. Американские СМИ восприняли жест как однозначное "да". В Администрации президента США поспешили оправдаться.
Директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд заявила, что Джо Байден просто кивнул прессе, не отвечая на конкретный вопрос. Она добавила, что несколькими днями ранее президент США уже отвечал на соответствующий вопрос.
Сначала проверяй, потом доверяй,
- повторила Бедингфилд недавние слова Байдена.

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