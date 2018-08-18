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Кивая на Европу, Киев уговаривает украинцев отказаться от горячей воды

18 августа 2018, 11:09  •  124 • Политика
Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила о том, что страна должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой.
Еще одно доказательство в пользу того, что «Украина - це Европа», привела член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Незалежной Мария Яковлева. Она заявила о том, что в стране необходимо отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой.
В пример чиновница привела европейское водоснабжение, отметив, что там в городах нет центрального водопровода, а только «зонирование». По ее мнению, это позволяет европейцам экономить на коммунальных платежах за воду.
Свой комментарий чиновница, как указывает украинское интернет-издание «Обозреватель», дала на предложение вице-премьера, министра регионального развития, строительства и ЖКХ стране Геннадия Зубко. Напомним, он ранее выступил за отказ от централизованного горячего водоснабжения на Украине. В качестве альтернативы министр предложил автономное домовое, квартальное или районное водоснабжение.

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