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Кива: запущена программа самоуничтожения Зеленского

23 марта 2021, 20:20  •  236 • Украина

С президентом Украины Владимиром Зеленским уже не считаются ни народ, ни его покровители. Он потерял свой авторитет, поддержку и парламентское монобольшинство.

Такое мнение, по информации «112. Украина», высказал народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

«Зеленский понимает, что ему уже деваться некуда, ему никто ничего не простит и не разрешит. И те, кто его привёл к власти, позволяют ему самоуничтожаться. Зеленский выполнил свою роль и стал не нужен ни Ахметову, ни Коломойскому, ни Авакову. А так называемое большинство Зеленского в парламенте пойдёт туда, куда надо определённым людям. Отношение к президенту в народе — как к болвану, который читает по суфлёру и бегает, не зная, что делать», — пояснил нардеп.

По мнению Кивы, этому способствовала провальная кадровая политика и фактически нивелирование ряда правоохранительных органов.

«Власть развалила Генпрокуратуру. Привели туда Рябошапку, который случайно возглавил орган, определяющий правовые процессы в нашем государстве. Венедиктова пришла уже на руины и пытается что-то сложить. И реформа СБУ направлена на окончательный развал службы. А ведь ослабление СБУ — это ослабление щита нашей страны. И власти поставлена задача по его развалу», — считает оппозиционер.

Кроме того, у нынешней Украины нет системы и нет стратегии.

«У властей ничего не получается, они потеряли контроль над Украиной, с ними уже никто не считается», — заявил Илья Кива.

Он высказал убеждение, что «как только будет достигнута определённая договорённость и сформирована новая конструкция», в стране будут перевыборы.

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