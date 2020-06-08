|
Кива предлагает переименовать проспект Бандеры в честь Джорджа Флойда
08 июня 2020, 10:00 • 71 • Украина
Депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканца
Народный депутат Илья Кива от фракции Оппозиционная платформа — За жизнь предлагает объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, афроамериканца, убитого полицейскими в США.
"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Также Кива обратился к митрополиту ПЦУ Епифанию с предложением "канонизировать невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания в церкви.
Кроме того, депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканца.
"Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал "революцию достоинства" в США", - добавил депутат.
Напомним, что в США уже более двух недель продолжабтся массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации. Они начались после после смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2020, 01:00
|
03 июня 2020, 09:55
|
06 июня 2020, 13:55
|
07 июня 2020, 20:00
|
06 июня 2020, 20:55
|
02 июня 2020, 08:55
|
05 июня 2020, 02:55