Кива предлагает переименовать проспект Бандеры в честь Джорджа Флойда

Депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканцаНародный депутат Илья Кива от фракции Оппозиционная платформа — За жизнь предлагает объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, афроамериканца, убитого полицейскими в США."В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда", - написал Кива в своем Telegram-канале.Также Кива обратился к митрополиту ПЦУ Епифанию с предложением "канонизировать невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания в церкви.Кроме того, депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере 10 миллионов долларов семье погибшего афроамериканца."Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал "революцию достоинства" в США", - добавил депутат.Напомним, что в США уже более двух недель продолжабтся массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации. Они начались после после смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.