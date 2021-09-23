Кива посоветовал украинским политикам ездить на бронеавтомобилях и с оружием

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива порекомендовал политикам пользоваться бронированным транспортом и возить с собой оружие.Такие рекомендации нардеп дал в Telegram-канале, комментируя покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира.Само покушение депутат назвал «явным предупреждением президенту и Офису, что все досягаемы».Илья Кива уверен, что пули, которые легли в водительскую дверь автомобиля, не несли угрозы пассажиру.«В Украине начался новый этап политической борьбы —физическое уничтожение конкурентов и противников. И это только начало… Очень рекомендую политикам пересаживаться в «броню» и возить с собой оружие, чтоб не стать легкой добычей», — написал Кива.«В этой стране сегодня рассчитывать можно и нужно только на свои силы», — резюмировал нардеп, подчеркнув, что сам ездит на бронированном Land Cruiser и с оружием.Напомним, в 10 утра в среду, 22 сентября, близи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, был ранен водитель.Всего в автомобиль было выпущено 12 пуль. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов на общественные процессы.Водитель Шефира Александр Иванько с тремя пулевыми ранениями находится в «Феофании». Ему сделали операцию на ноге, состояние — средней тяжести.Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрел автомобиля его первого помощника Сергея Шефира сегодня на трассе под Киевом, это «привет», адресованный ему.Глава президентской фракции в Раде Давид Арахамия также считает, что расстрел автомобиля Шерифа является «приветом» лично Зеленскому и его команде. Он также перечислил версии случившегося, среди которых назвал и «российский след». В Кремле этот «след», в свою очередь, расценили характерным моментом для состояния действующих политиков на Украине.Первый помощник президента Украины Сергей Шефир уверен, что покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти в стране.