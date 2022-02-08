Кива похоронил Украину. Совсем: "Всё, больше нет"

Депутат Верховной рады Илья Кива окончательно похоронил Украину. "Всё, нет больше её", - отметил народный избранник.

Так парламентарий прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского раздать пожилым людям смартфоны, если они вакцинируются от коронавируса. Он отметил, что украинские старики умирают с голоду. Им нужны не смартфоны, а нормальные пенсии и низкие тарифы за ЖКХ.

Людей накорми, тарифы снизь, медикам зарплаты увеличь, а не телефоны раздавать обещай. Очередной бред и подготовка к фальсификации будущих выборов через онлайн-голосование. Всё, нет больше Украины!

- пишет депутат в Telegram.

Отметим, что ранее Зеленский обещал выплатить каждому вакцинированному украинцу по 1 тыс. гривен (2,7 тыс. рублей), однако позже в Минздраве заявили, что в бюджете нет денег на "вовины тысячи". Таким образом, обещанные смартфоны, вероятнее всего, тоже являются фикцией, призванной сподвигнуть доверчивых граждан вакцинироваться.

Кроме того, это может быть попыткой Зеленского спасти свой стремительно падающий рейтинг. Впрочем, если обещание выдать смартфоны в итоге окажется обманом, то это лишь ускорит падение уровня доверия населения к президенту.