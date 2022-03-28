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Кива: освобожденная Украина должна жить без выборов пять лет

28 марта 2022, 05:30  •  71 • Политика
Бывший депутат Верховной рады считает, что на Украине нельзя проводить выборы. По его словам, воздержаться от выбора нового лидера стоит хотя бы на протяжении пяти лет.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива выступил с интересным предложением относительно Незалежной. По его мнению, стране пока не нужны никакие выборы.
"После освобождения Украины или что от неё останется, никаких выборов на протяжении последующих пяти лет. Пока к людям не вернётся сознание", - написал Кива в своем телеграм-канале.
В этом решение лишенного мандата депутата поддержало большинство комментаторов. Однако у них есть сомнения, хватит ли отведенного времени.
"А хватит пяти лет? Сомневаюсь...", "Что-то мало 5 лет", "Если не больше по времени. Но доктор психиатр точно нужен", - отметили интернет-пользователи.

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