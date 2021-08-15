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Кива обвинил в убийстве мэра Кривого Рога Владимира Зеленского
15 августа 2021, 18:30 • 140 • Политика
Украинский депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был убит. Его гибель стала результатом "преступной политики и действий власти Зеленского".
Илья Кива, как и Константин Павлов являлся членом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", был руководителем региональной ячейки партии.
"Сегодня в Украине никто не защищён, каждый может стать жертвой палачей, которые обезумели от своей безнаказанности!", - заявил Кива в своём Telegram-канале.
Напомним, тело 48-летнего мэра Кривого Рога Константина Павлова было найдено на веранде его дома в селе Вольном. На данный момент следствие отрабатывает как версию убийства, так и версию самоубийства чиновника. На месте работает оперативная группа.
Отметим, мэром города Павлов стал по итогам выборов в прошлом году, за него проголосовали более 56% избирателей.
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