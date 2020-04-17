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Кива извинился перед матерью Олеся Бузины после циничного оправдания его убийц. Мама Валя написала ответ

17 апреля 2020, 11:10  •  602 • Политика
Нардеп Кива на личной странице в Facebook извинился перед матерью убитого Олеся Бузины. Ранее он цинично оправдал убийц журналиста. Мама Валя, прочитав сообщение, написала ему ответ. Простила.
Депутат Верховной рады Илья Кива в день убийства журналиста Олеся Бузины на личной странице в Сети написал, что позволил себе лишнее в адрес матери погибшего. А теперь он сожалеет о подобном. Надо сказать, что заявление было не просто циничным, а жестоким. Илья Кива сказал, что журналист убит справедливо...
"Дело в том, что я не оплакиваю Бузину, потому что считаю, что его убили правильно. Не надо отравлять мозг людей своими ватническими заявлениями, - сказал тогда Кива. - Напишите так: я вычищу Украину от смрада, грязи и предательства и насыщу её патриотизмом, любовью и уважением к своей земле".
Более того, Кива оправдывал убийц Бузины. Говорил, "у нас война идёт", которая, мол, всё спишет. "А значит, существуют законы военного времени, поэтому враг должен быть уничтожен. Это сегодня единственная догма, которую я исповедую: враг должен быть уничтожен, а земля моя будет освобождена". Стоит напомнить, что Олесь Бузина - украинский журналист. Выходит, и он оказался врагом для Кивы? Как бы там ни было, сегодня депутат пишет так:
"Хочу снять с души камень и принести свои публичные извинения за свои высказывания матери цинично застреленного журналиста Олеся Бузины. В 2016 году я позволил себе резкие и несправедливые слова. Причиной этого было моё возвращение с войны, на которой я провёл 1,5 года".
Кроме того, Кива добавил, что спустя годы переосмыслил происходящее и считает это главным. "Я искренне приношу извинения за свои слова!", - сказал Кива. Мама Олеся Бузины уже отреагировала на слова депутата. В беседе с news24ua.com она сказала, что написала в Киев ответ:
"Уважаемый Илья, я прочла Ваше обращение ко мне в день трагической гибели моего сына Олеся Бузины. Я рада, что Вы раскаиваетесь и признаёте свою ошибку. Я Вам прощаю и Бог Вам тоже простит. Мама Олеся, Валентина Бузина".

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