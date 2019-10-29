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Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч

29 октября 2019, 06:39  •  61 • В мире
Бедный рыбак с острова Самуи в Таиланде Джумурус Тиачот неожиданно разбогател, обнаружив на берегу кусок вещества, которое оказалось китовой амброй весом около 6,3 килограмма. Эксперты оценили "отрыжку кита" в сумму около $320 тысяч.
55-летний рыбак принёс вещество домой и обратился к соседям с просьбой помочь установить подлинность. Однако те заявили ему, что это не амбра, намекнув, что он может её выбросить.
Однако мужчина не поверил им и оставил находку себе. Почти год спустя он связался с местными властями, чтобы установить вещество, пишет Mirror.
Узнав о находке, к Тиачоту приехал со специалистами сам губернатор провинции. Эксперты изучили находку и подтвердили, что это действительно китовая амбра, содержащая около 80 процентов биологического вещества.
Напомним, из-за способности стойко удерживать запах амбра является очень востребованным ингредиентом парфюмерной промышленности. Раньше рыбак зарабатывал около 15 долларов в день, а теперь он получил шанс разбогатеть - находку оценили в 320 тысяч долларов США.

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