Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч

55-летний рыбак принёс вещество домой и обратился к соседям с просьбой помочь установить подлинность. Однако те заявили ему, что это не амбра, намекнув, что он может её выбросить.

Однако мужчина не поверил им и оставил находку себе. Почти год спустя он связался с местными властями, чтобы установить вещество, пишет Mirror.

Узнав о находке, к Тиачоту приехал со специалистами сам губернатор провинции. Эксперты изучили находку и подтвердили, что это действительно китовая амбра, содержащая около 80 процентов биологического вещества.

Напомним, из-за способности стойко удерживать запах амбра является очень востребованным ингредиентом парфюмерной промышленности. Раньше рыбак зарабатывал около 15 долларов в день, а теперь он получил шанс разбогатеть - находку оценили в 320 тысяч долларов США.